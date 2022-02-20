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Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска

Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска - РИА Новости, 20.02.2022

Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска

Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался в воскресенье на северной окраине Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:28

2022-02-20T16:28

2022-02-20T16:37

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался в воскресенье на северной окраине Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Какая цель была поражена, пока неизвестно.К северу от Луганска, буквально в 10 километрах от города, проходит линия разграничения. Она идёт между посёлком Счастье, находящимся под контролем вооруженных сил Украины, и и поселком Металлист, находящимся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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