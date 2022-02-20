16:28 20.02.2022 (обновлено: 16:37 20.02.2022)
Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска
Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался в воскресенье на северной окраине Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.
Какая цель была поражена, пока неизвестно.
К северу от Луганска, буквально в 10 километрах от города, проходит линия разграничения. Она идёт между посёлком Счастье, находящимся под контролем вооруженных сил Украины, и и поселком Металлист, находящимся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Ольга Филиппова