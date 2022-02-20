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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/vzryv-1773927402.html
Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска
Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска - РИА Новости, 20.02.2022
Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска
Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался в воскресенье на северной окраине Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:28
2022-02-20T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался в воскресенье на северной окраине Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Какая цель была поражена, пока неизвестно.К северу от Луганска, буквально в 10 километрах от города, проходит линия разграничения. Она идёт между посёлком Счастье, находящимся под контролем вооруженных сил Украины, и и поселком Металлист, находящимся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, луганск, ситуация в днр и лнр, лнр
16:28 20.02.2022 (обновлено: 16:37 20.02.2022)
 
Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска

Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Звук взрыва артиллерийского снаряда раздался в воскресенье на северной окраине Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.
Какая цель была поражена, пока неизвестно.
К северу от Луганска, буквально в 10 километрах от города, проходит линия разграничения. Она идёт между посёлком Счастье, находящимся под контролем вооруженных сил Украины, и и поселком Металлист, находящимся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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