https://ria.ru/20220220/ukraina-1773937636.html

Макрон и Путин договорились работать над деэскалацией на востоке Украины

Макрон и Путин договорились работать над деэскалацией на востоке Украины - РИА Новости, 20.02.2022

Макрон и Путин договорились работать над деэскалацией на востоке Украины

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:51

2022-02-20T17:51

2022-02-20T18:25

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце.Ранее в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут."Президенты договорились работать над тем, чтобы в ближайшие часы состоялась встреча трехсторонней контактной группы с целью добиться от всех заинтересованных сторон приверженности прекращению огня на линии соприкосновения", - говорится в коммюнике.Сообщается, что лидеры России и Франции также договорились возобновить работу в рамках "нормандского формата" на основе предложений, сделанных Украиной в последние дни.Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились добиться деэскалации и сохранить мир на востоке Украины, говорится в коммюнике Елисейского дворца."Главы двух государств взяли на себя твердые обязательства осуществить все полезные действия во избежание эскалации, снижения рисков и сохранения мира (на востоке Украины - ред.)", - указывается в коммюнике.Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились провести интенсивную дипломатическую работу, в ближайшие дни глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорится в коммюнике Елисейского дворца."Они договорились… о необходимости поддерживать дипломатическое решение нынешнего кризиса и делать все для его достижения. Для этого в ближайшие дни и недели будет вестись напряженная дипломатическая работа. Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим коллегой господином Лавровым в ближайшие дни", - указывается в коммюнике.Отмечается, что с этой целью в Париже будет проведено несколько консультаций.Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились усилить дипломатическую работу с целью провести саммит на высшем уровне для определения нового миропорядка в Европе, говорится в коммюнике Елисейского дворца."Главы двух государств договорились усилить дипломатическую работу… Эта дипломатическая работа должна позволить продвинуться вперед на основе последних переговоров с привлечением всех заинтересованных сторон (европейцев, союзников, россиян и украинцев), чтобы добиться при определённых условиях встречи на высшем уровне с целью определить новый порядок мира и безопасности в Европе", - указывается в заявлении по итогам переговоров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773932662.html

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

https://ria.ru/20220219/peregovory-1773779404.html

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

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Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, россия, украина, обсе, франция