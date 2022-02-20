https://ria.ru/20220220/ukraina-1773932662.html

Слуцкий объяснил причины нагнетания Украиной обстановки в Донбассе

Слуцкий объяснил причины нагнетания Украиной обстановки в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

Слуцкий объяснил причины нагнетания Украиной обстановки в Донбассе

Выступление главы Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции продемонстрировало, что Киеву надо поддерживать напряженность в Донбассе для оправдания РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:05

2022-02-20T17:05

2022-02-20T17:05

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_0:55:2875:1672_1920x0_80_0_0_3fc988a68e5a0107d22fa370cfb24677.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выступление главы Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции продемонстрировало, что Киеву надо поддерживать напряженность в Донбассе для оправдания требований к Западу, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Зеленский в субботу на конференции по безопасности в Мюнхене, в частности, отметил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по безопасности. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение". Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации."Война на юго-востоке стала способом выживания для украинской власти и основанием для требования еще и еще денег от Запада. Реформы? Зачем реформы, спрашивает на голубом глазу Зеленский в Мюнхене, когда киевский режим и так добросовестно отрабатывает свою партию в проекте "антиРоссия", - написал политик в Telegram-канале.По словам парламентария, Зеленский, выступая на конференции по безопасности, огласил заявления, "которые к этой самой безопасности не имеют никакого отношения". "Ложь о самоподрывах в зоне конфликта, очередное выпрашивание членства в НАТО и неких гарантий, ядерный шантаж, призывы к антироссийским санкциям", - заявил депутат. Слуцкий отметил, что "мир все так же не нужен в Донбассе ни Киеву, ни его западным покровителям". "И вот это трагедия трагедий", - полагает он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, владимир зеленский