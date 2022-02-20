https://ria.ru/20220220/ukraina-1773922051.html

Евросоюз напомнил Украине, сколько потратил на нее

Евросоюз потратил на Украину средств больше, чем на любую другую страну - РИА Новости, 20.02.2022

Евросоюз напомнил Украине, сколько потратил на нее

с 2014 года потратил на Украину больше, чем на какую-либо другую страну, — 17 миллиардов евро, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель на Мюнхенской... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:54

2022-02-20T15:54

2022-02-20T15:54

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз с 2014 года потратил на Украину больше, чем на какую-либо другую страну, — 17 миллиардов евро, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности."Мы координируем наши действия с Украиной в большей степени, чем с любой другой страной. Мы поддержали страну финансово. 17 миллиардов евро — это довольно много денег", — заявил представитель ЕС.По его словам, союз продолжает настаивать на проведении реформ на Украине. Боррель добавил, что нет страны, в которой ЕС "потратил бы больше денег".На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной Минскими соглашениями техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Максим Зубков

в мире, киев, оон, нато, ростовская область, сша