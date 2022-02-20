https://ria.ru/20220220/ukraina-1773901302.html

Предприятия Украины, занятые в ракетостроении и атомной промышленности СССР

Предприятия Украины, занятые в ракетостроении и атомной промышленности СССР - РИА Новости, 20.02.2022

Предприятия Украины, занятые в ракетостроении и атомной промышленности СССР

На момент распада СССР в распоряжении независимой Украины оказалось примерно 25% производственных мощностей военно-промышленного комплекса страны. На 1840... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:24

2022-02-20T13:24

2022-02-20T13:24

справки

украина

днепропетровск

николаевская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)

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На момент распада СССР в распоряжении независимой Украины оказалось примерно 25% производственных мощностей военно-промышленного комплекса страны. На 1840 оборонных предприятиях работало примерно 2 миллиона 700 тысяч человек и производилась, по некоторым оценкам, 1/3 совокупного валового национального продукта республики. Из общего количества предприятий 700 полностью работало на военные нужды, остальные были включены в оборонное производство опосредованно. Мощности военно-промышленного комплекса были сосредоточены на юго-востоке страны. На территории Харьковской, Луганской и Днепропетровской областей проживало 18% занятой в военном производстве рабочей силы, в Николаевской области – 25,5%, в Киеве и Киевской области – 17,5%. На территории УССР выпускалось около 25% советской военной продукции, это производство примерно на 80% обеспечивалось поставками разнообразных комплектующих из РСФСР. На ракетах, производившихся в Днепропетровске, устанавливались двигатели российского производства; танки Харьковского завода требовали поставок из России брони и орудий; кораблестроительные верфи в Николаеве строили корабли по чертежам, готовившимся в российских конструкторских бюро. К концу 1991 года на Украине была сосредоточена треть промышленности Советского Союза. РакетостроениеПосле провозглашения независимости Украины на ее территории осталось больше 100 предприятий ракетно-космической отрасли промышленности СССР: конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, производственные объединения, испытательные центры. Сегодня Украина эксплуатирует советское наследие в ракетно-космической отрасли, но делает это крайне неэффективно: предприятия комплекса — в глубочайшем кризисе .К таким предприятиям относится Государственное конструкторское бюро "Южное" имени академика М.К. Янгеля, являвшееся ведущим центром ракетостроения СССР, которое создавало ракетные комплексы с баллистическими ракетами наземного базирования и космические аппараты. Создан в 1954 в году в Днепропетровске (ныне Днепр, Украина) как Особое конструкторское бюро № 586 (ОКБ-586) во главе с главным конструктором Михаилом Янгелем.Наземную группировку стратегических вооружений составили ракетные комплексы наземного базирования РВСН, которые создавались в двух головных организациях Министерства общего машиностроения СССР: ОКБ-586 (КБ "Южное") и ОКБ-52 (НПО машиностроения). В КБ "Южное" сначала создавались ракеты средней дальности Р-12 (2000 километров), Р-14 (4500 километров), а несколько позже и ракеты межконтинентальной дальности. Была создана моноблочная ракета Р-36 на высококипящих компонентах топлива, принятая на вооружение в 1967. На ее базе были разработаны самые эффективные тяжелые жидкостные стратегические межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями: Р-36М, Р-36МУТТХ и Р-36М2. Впоследствии коллективом КБ "Южное" были созданы жидкостные МБР с РГЧ для РВСН МР-УР-100 и МР-УР-100УТТХ.В начале 1980-х годов КБ "Южное" вместе с другими КБ и НПО приняло участие в развитии ракетно-космической техники, не допускающей превосходства США в области военного космоса. Здесь разрабатываются ракетные блоки первой ступени ракеты-носителя "Энергия" на базе ракеты-носителя "Зенит". После длительной и сложной наземной отработки в мае 1987 года был успешно"" был выведен на околоземную орбиту многоразовый орбитальный корабль "Буран". Еще одним украинским предприятием, относящимся к ракетно-космической отрасли, является Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш), организованное в 1970-х годах на базе завода номера 586 (ранее Днепропетровский автомобильный завод), на котором согласно постановлению Совета министров СССР от 1951 года было организовано серийного производства ракет. С момента создания завод № 586, а затем ПО "Южмаш" тесно связано с разработкой и производством ракет стратегического назначения. Сначала это были Р-12 и Р-14, ракеты первого поколения, затем первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "О создании образцов межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей тяжелых космических объектов". Документ предусматривал производство ракет Р-36 и Р-36-О(орбитальной). Р-36 стала базовой ракетой второго поколения, в состав боевого оснащения которой входили два типа моноблочных головных частей (ГЧ) с наиболее мощными в мире боевыми зарядами и комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Новые технические решения позволили ракете находиться на боевом дежурстве в постоянной готовности к пуску в течение нескольких лет. На основе многоцелевой ракеты Р-36 были созданы ракетные комплексы с разделяющейся трехблочной ГЧ и с орбитальной ГЧ. Особенность орбитальной ракеты Р-36-О состояла в выведении ГЧ, оснащенной двигательной установкой, на околоземную орбиту и в последующем торможении ГЧ и ее спуске в любую точку земного шара.В период с 1960-х по 1980-е годы "Южмаш" совместно с КБ "Южное" разработал и внедрил в производство МБР тяжелого класса Р-36М, Р-36М УТТХ и МБР легкого класса МР-УР-100, МР-УР-100 УТТХ с повышенной живучестью и способностью поражать несколько целей, а также командную ракету 15А11 системы "Периметр". В конце 1980-х годов началось серийное производство ракетных комплексов четвертого поколения – МБР Р-36М2 "Воевода", РТ-23 УТТХ, которые были приняты на вооружение в 1988–1990 годах и до сих пор остаются в российских РВСН.В 1970-х годах на базе завода было организовано ПО "Южный машиностроительный завод", в октябре 1986года – НПО "Южное" в составе КБ "Южное", ПО "ЮМЗ" и Днепропетровского филиала НИИ технической механики. Однако полного объединения предприятий так и не произошло, оно было достаточно формальным, а КБ и завод остались независимыми юридическими лицами.В апреле 1992 года решением главкома Вооруженных Сил СНГ и Министерства промышленности России ЮМЗ был освобожден от обязанностей изготовителя МБР четвертого поколения. В том же году их сборка на предприятии была прекращена. Тем же решением КБ "Южное" и ЮМЗ освобождены от обязанностей головного разработчика и изготовителя универсальной модернизированной ракеты РТ-2ПМ2 с передачей их производства в Россию.Атомная промышленностьАтомная промышленность Украины в советское время была представлена пятью построенными атомными электростанциями, включающими в себя 16 реакторов. Основными из них были РБМК-1000, ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС взорвавшийся реактор станции был остановлен. Три остальных продолжили свою работу. Также были остановлены работы по строительству еще нескольких реакторов и АЭС. Среди них Харьковская АТЭЦ, Одесская АТЭЦ, Новоазовская АЭС, Чигиринская АЭС и Крымская АЭС. Последняя стала самой дорогой незапущенной атомной электростанцией в мире. Так как была готова уже на 90%, когда вопрос ее запуска был решен отрицательно.Мораторий на строительство новых АЭС на территории Украины действовал с 1986 по 1990 годы, но не сильно сказался на развитии отрасли. В этот период были запущены шесть атомных реакторов.После распада СССР и появления Укратомэнергопрома, начались работы по достройке еще трех реакторов. В 1995 году был запущен шестой реактор на Запорожской АЭС. В 2004 году еще по одному на Ровенской и Хмельницкой АЭС.Сейчас на Украине действуют четыре АЭС – Ровенская, Запорожская, Хмельницкая и Южно-Украинская, которые эксплуатируют пятнадцать энергоблоков. По этому показателю страна входит в первую мировую десятку, но самостоятельно обогащать уран и производить ядерное топливо не может. До конца 2000-х годов топливо на украинские АЭС поставляла российская компания "ТВЭЛ" — подразделение госкорпорации "Росатом". Это было обусловлено тем, что сторона – строитель станций хорошо знает технологии производства для них безопасного и качественного топлива.Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко решил покончить с влиянием Москвы в сфере ядерной энергетики. В 2008 году он заключил соглашение с американской компанией Westinghouse на поставки альтернативного топлива для АЭС.Предполагалось, что до 2015 года как минимум три энергоблока на станциях полностью перейдут на американское топливо. Москва сразу высказала опасения, что это небезопасно и чревато серьезными инцидентами. Киев предостережения проигнорировал.На Украине имеются изученные месторождения урана и действующие шахты по его добыче. Единственное на Украине и самое крупное в Европе предприятие, занимающееся добычей и переработкой урановой руды, – Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК), созданное в 1951 году. Первую руду на нем добыли в 1956 году, а первый килограмм уранового оксидного концентрата был получен в 1959 году. В 1987 году, после запуска второй очереди сернокислотного завода, ВостГОК стал еще и крупнейшим производителем серной кислоты в СССР — производственные мощности достигли миллиона тонн. До недавних пор входил в десятку крупнейших предприятий подобного рода в мире с двухпроцентной долей в глобальной добыче.Сейчас у ВостГОКа имеются две работающие и одна строящаяся шахта, а также ураноперерабатывающий комплекс. Плюс комбинат остается крупнейшим на Украине производителем серной кислоты с лучшим качеством этого продукта, часть которого он потребляет в своей основной производственной деятельности.Производимого ВостГОКом уранового концентрата хватает для фабрикации 40% ядерного топлива для украинских АЭС. Весь добываемый ВостГОКом урановый концентрат экспортируется в Россию, где АО "ТВЭЛ" и делает из него ядерное топливо. Под ядерное топливо американской компании Westinghouse, которое также поставляется на украинские АЭС, уран Украина закупает на стороне. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, украина, днепропетровск, николаевская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)