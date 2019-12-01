"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Украина переходит на американское топливо для АЭС. Никаких претензий к российскому поставщику в Киеве сформулировать не смогли, но решение принято — политика перевешивает соображения безопасности. Власти не останавливает даже угроза аварий из-за несовместимости тепловыделяющих сборок из США с советскими реакторами. Чем чреваты для Украины и соседних стран эксперименты в ядерной энергетике — разбиралось РИА Новости.

Инцидент за инцидентом

В апреле жители украинского Вараша (до 2016 года — Кузнецовск) остались без света. Причина блэкаута — замыкание на третьем энергоблоке Ровенской АЭС, расположенной в четырехстах километрах от города. Вспыхнул пожар, но его быстро локализовали. Пока шли восстановительные работы, в близлежащих населенных пунктах ежедневно проверяли уровень радиации. Обошлось.

Летом на Хмельницкой АЭС из-за технической неисправности остановили второй энергоблок. В сентябре работу возобновили, но сбой дала система охлаждения реактора. Сейчас на ремонте — и первый, и второй энергоблоки.

Зимой прошлого года на Запорожской атомной станции отключился турбопитательный насос. Учитывая, что это самая крупная АЭС в Европе, встревожились не только украинцы, но и жители соседних Польши, Венгрии, Румынии и России.

На Южно-Украинской станции в 2015 году загорелся трансформатор. Площадь вспыхнувшего пожара превысила сто квадратных метров.

Инциденты на объектах атомной энергетики не редкость для Украины. В числе основных причин — изношенность оборудования. Все четыре станции были построены еще в советский период и нуждаются в модернизации. Но национальный атомный энергогенерирующий оператор "Энергоатом" отрицает проблему. Происшествия на АЭС в компании комментируют традиционно: угроз экологии и здоровью граждан не зафиксировано.

"Оранжевый" поворот в мирном атоме

С советских времен половина потребляемого на Украине электричества вырабатывалась на АЭС. Другие пятьдесят процентов получали за счет газа, угля и нефти, которые в основном поставлялись из России. Но после "оранжевой революции" в ноябре 2004-го Киев провозгласил проевропейский курс, и снижение зависимости от российских энергоресурсов стало его составной частью.

Спустя пятнадцать лет зависимость эта так и не устранена. Но сведена к минимуму. Произошло это благодаря не столько альтернативным поставщикам энергии, сколько увеличению нагрузки на АЭС. Сегодня в картине электропотребления доля атомной энергетики превышает шестьдесят процентов.

Четыре действующие на Украине АЭС — Ровенская, Запорожская, Хмельницкая и Южно-Украинская — эксплуатируют пятнадцать энергоблоков. По этому показателю страна входит в первую мировую десятку, но самостоятельно обогащать уран и производить ядерное топливо не может. До конца нулевых топливо на украинские АЭС поставляла российская компания "ТВЭЛ" — подразделение госкорпорации "Росатом". Это было обусловлено тем, что сторона — строитель станций хорошо знает технологии производства для них безопасного и качественного топлива.

Но "оранжевый" президент Виктор Ющенко решил покончить с влиянием Москвы в сфере ядерной энергетики. В 2008 году он заключил соглашение с американской компанией Westinghouse на поставки альтернативного топлива для АЭС. Предполагалось, что до 2015 года как минимум три энергоблока на станциях полностью перейдут на американское топливо. Москва сразу высказала опасения, что это небезопасно и чревато серьезными инцидентами. Киев предостережения проигнорировал, но очень скоро вспомнил о них.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС одним из первых загрузили американским топливом. На стадии тестирования в работе станции произошел сбой. Спровоцировало его топливо Westinghouse, которое не подошло под советский тип реактора. Убытки "Энергоатома" составили 175 миллионов долларов. Восстанавливать производство пришлось российским специалистам. Они снова загрузили реакторы топливом "ТВЭЛ", и работа возобновилась. От использования американского топлива Киев отказался, но в 2016 году к этой идее опять вернулись.

Сегодня шесть украинских энергоблоков на Запорожской и Южно-Украинской АЭС работают на топливе Westinghouse. Остальные реакторы по-прежнему загружаются продукцией "ТВЭЛ". При этом американское топливо намного дороже российского. Так, только за первый квартал текущего года "Энергоатом" заплатил Westinghouse 51,23 миллиона долларов. Российское топливо за тот же период обошлось бюджету страны в 17,5 миллиона долларов. Однако дороговизна не останавливает Киев.

"Диверсификация поставок ядерного топлива — это стратегический вопрос, чтобы снизить зависимость от страны-поставщика", — не раз заявляли в "Энергоатоме".

При этом в компании отмечали, что речь не идет о полном отказе от российских тепловыделяющих элементов. Истекающее в 2020 году соглашение с "ТВЭЛ" Украина продлила на пять лет.

© AFP 2019 / Genya Savilov Старший начальник смены наблюдает за работой турбин третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС с американским топливом Westinghouse. 19 июня 2018 года © AFP 2019 / Genya Savilov Старший начальник смены наблюдает за работой турбин третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС с американским топливом Westinghouse. 19 июня 2018 года

Радиоактивные отходы

Еще одна проблема, вставшая перед Украиной после частичного перехода на американское топливо, — что делать с отработавшим сырьем, которое по-прежнему радиоактивно. Если его неправильно утилизировать, от облучения пострадает все живое. Сделать это самостоятельно Киев не может, так как не обладает технологиями и правом обогащать уран.

Пока на украинских АЭС использовалась российская продукция, проблему утилизации отходов "Росатом" брал на себя. У американцев другой подход. Компания Westinghouse изначально оговаривает, что не занимается вывозом.

Но ради Киева Вашингтон все же пошел на уступки и выделил кредит в 250 миллионов долларов для строительства ядерных хранилищ в Чернобыльской зоне отчуждения. В среднем на возведение ядерного могильника уходит от десяти до пятнадцати лет, поэтому о сроках строительства на Украине пока не говорят.

На чешские грабли

Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что решение Украины частично перейти на американское ядерное топливо — политически мотивированное.

"Форсированный переход на сырье от Westinghouse начался после прихода к власти в 2014 году Петра Порошенко. Хотя буквально за год до этого в стране ввели запрет на использование американского топлива. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выявила, что причиной произошедшего в 2012 году сбоя на Южно-Украинской АЭС стали недоработки с топливом", — рассказал РИА Новости директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

Эксперт обращает внимание на то, что до Украины проблемы с американским топливом возникали в Чехии на АЭС "Темелин".

"На чешской атомной станции — два реактора ВВЭР-1000, построенных при содействии российских специалистов. Из-за неоднократных проблем с американским ядерным топливом, невзирая на финансовые потери, чешские операторы досрочно отказались от его использования и возобновили сотрудничество с компанией "ТВЭЛ", — напоминает он.

При этом Хлопков не исключает, что рано или поздно Россия тоже начнет поставлять свое топливо для атомных реакторов западного образца. Он считает конкуренцию между поставщиками естественным процессом, но подчеркивает, что она должна осуществляться не в ущерб безопасности атомной энергетики.

"Например, тестовые российские топливные сборки загружены сейчас на АЭС "Рингхальс" в Швеции. Подписан контракт с одной из американских компаний на лицензирование российского топлива для использования на территории США. Этот процесс занимает более трех лет и призван подтвердить безопасность топлива. Топливо выдерживается в реакторе, исследуется его поведение, анализируется, нет ли каких-либо деформаций или повреждений, которые могут представлять угрозу безопасной эксплуатации АЭС", — объясняет специалист.

Хлопков отмечает, что как раз процесс лицензирования американского топлива на Украине оказался скомканным и не обошелся без политизации.

"Самое опасное здесь — когда в дело вмешиваются люди, далекие от атомной энергетики. Важно это помнить вне зависимости от расположения объектов", — подчеркивает эксперт.

© AP Photo / David Veis/CTK АЭС "Темелин" в Чехии © AP Photo / David Veis/CTK АЭС "Темелин" в Чехии

Тенденции меняются, серая зона остается

Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий полагает, что Украина частично перешла на американское топливо по тем же причинам, что и Швеция — на российское.

"Москва стала потенциальным поставщиком топлива для шведских АЭС после тендера. Стокгольм принципиально искал двух импортеров. Принцип тут был такой — на каждый атомный реактор должно быть два подрядчика, чтобы в случае сбоя с поставками у одного другой продолжил бы снабжать реакторы топливом. Это хорошо и с точки зрения цены. Страны конкурируют за рынок сбыта топлива, поэтому стимулы искусственно завышать цену сжимаются", — объяснил РИА Новости эксперт.

Безопасность работы ядерных реакторов Баклицкий тоже ставит на первое место. При этом отмечает, что компании — поставщики топлива постоянно работают над улучшением его качества. Тем более если речь идет о поставках ресурсов для "неродных реакторов".

"После возобновления на Украину американских поставок в 2016 году серьезных инцидентов с топливными стержнями пока не возникало. Наверняка американцы провели работу над ошибками", — предполагает консультант ПИР-Центра.

Специалист МГИМО по атомной энергетике Денис Юрчак не отрицает тенденцию перехода АЭС во многих странах на топливо от разных поставщиков, но полагает, что в ней много неопределенностей.

"Украина начала использовать продукцию Westinghouse относительно недавно. И никто толком пока не знает, как эти стержни поведут себя в реакторе при длительном использовании. Возникает серая зона. США настаивают на безопасности своего топлива. "Росатом" предостерегает. При этом у каждой стороны есть свой интерес. Найти независимого арбитра в споре трудно", — высказывает свое мнение РИА Новости Юрчак.

Андрей Баклицкий обращает внимание на то, что полностью переходить на американское топливо Киев не собирается. Тем более "Росатом", как отмечает эксперт, не давал поводов сомневаться в бесперебойности поставок, какими бы сложными ни были российско-украинские отношения.