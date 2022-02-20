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МИД Британии заявил о создании центра разоблачения "дезинформации" России

МИД Британии заявил о создании центра разоблачения "дезинформации" России - РИА Новости, 20.02.2022

МИД Британии заявил о создании центра разоблачения "дезинформации" России

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила в интервью газете Mail On Sunday о создании правительственного информационного центра, направленного на... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T06:19

2022-02-20T06:19

2022-02-20T06:19

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ЛОНДОН, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила в интервью газете Mail On Sunday о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.По ее словам, с начала февраля якобы было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информаций. "За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится", — заявила министр.В качестве примера Трасс назвала ложными сообщения об отводе российских войск и заявила, что Москва стягивает больше сил к границе с Украиной. "Мы по-прежнему считаем, что (президент РФ Владимир) Путин нападет с большой вероятностью, и нам нужно к этому подготовиться", — добавила она.Министр отметила, что многое делается для борьбы с дезинформацией, были раскрыты "планы" России по установлению "марионеточного правительства в Киеве" и "инсценированию" провокации со стороны Украины.Власти США ранее заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения Пентагона. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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