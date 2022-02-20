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В СДПГ испугались ответных мер России на санкции Запада из-за Украины
В СДПГ испугались ответных мер России на санкции Запада из-за Украины - РИА Новости, 20.02.2022
В СДПГ испугались ответных мер России на санкции Запада из-за Украины
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил опасения, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:27
2022-02-20T21:27
в мире
санкции в отношении россии
россия
германия
социал-демократическая партия германии
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил опасения, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Германия - в результате принятия Москвой мер в ответ на санкции Запада - может столкнуться с проблемами в области газоснабжения."Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России", - сказал Мютцених в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые может принять РФ.Мютцених добавил, что в таком случае у Германии будут "альтернативы", поскольку ЕС, по его словам, гарантировал поставки энергоносителей. Однако в Берлине стремятся "предотвратить" такой сценарий, подчеркнул глава фракции СДПГ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
https://ria.ru/20220219/polsha-1773831880.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия, германия, социал-демократическая партия германии
21:27 20.02.2022
 
В СДПГ испугались ответных мер России на санкции Запада из-за Украины

Глава фракции СДПГ Мютцених опасается ответных мер Москвы на санкции Запада из-за Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил опасения, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Германия - в результате принятия Москвой мер в ответ на санкции Запада - может столкнуться с проблемами в области газоснабжения.
"Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России", - сказал Мютцених в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые может принять РФ.
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Мютцених добавил, что в таком случае у Германии будут "альтернативы", поскольку ЕС, по его словам, гарантировал поставки энергоносителей. Однако в Берлине стремятся "предотвратить" такой сценарий, подчеркнул глава фракции СДПГ.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСанкции в отношении РоссииРоссияГерманияСоциал-демократическая партия Германии
 
 
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