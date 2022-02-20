15:51 20.02.2022 (обновлено: 16:03 20.02.2022)
Министр обороны Латвии призвал Запад ввести новые санкции против России
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал Запад ввести новые санкции против России
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
РИГА, 20 фев – РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал Запад ввести санкции против России из-за обострения ситуации в Донбассе.
Глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации в отношении Украины. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала. Как заявила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, США считают угрозу санкций против РФ сдерживающим фактором в контексте кризиса вокруг Украины, не будут вводить их заранее.
Глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации в отношении Украины. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала.
"Пришла пора Западу реализовать первую очередь санкций против России. В последние дни и часы Россия все чаще выступает в роли безжалостного агрессора", - написал Пабрикс в своем профиле в Facebook в воскресенье.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил в воскресенье, что в данный момент уже есть все основания для введения по меньшей мере части санкций против РФ.
Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Западные государства и Киве в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Мадина Моргоева