Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России
Генсек Столтенберг: НАТО готова выслушать Россию и найти решение, которое поможет всем
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО готова выслушать обеспокоенности РФ и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам, заявил в эфире телеканала ARD генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы от НАТО и США представили письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности. Это показывает, что мы готовы к обсуждению, готовы выслушать обеспокоенности России и... попытаться найти решение, которое поможет и НАТО и России", — заявил Столтенберг.
Он добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон. "Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение", — добавил Столтенберг.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Опубликовано: Никита Стома