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Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России
Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России - РИА Новости, 20.02.2022
Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России
НАТО готова выслушать обеспокоенности РФ и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам, заявил в эфире телеканала ARD генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T00:54
2022-02-20T00:54
в мире
игорь конашенков
владимир путин
россия
восточная европа
сша
нато
йенс столтенберг
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО готова выслушать обеспокоенности РФ и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам, заявил в эфире телеканала ARD генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Он добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон. "Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение", — добавил Столтенберг.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
https://ria.ru/20220219/nato-1773791734.html
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия, восточная европа, сша, нато, йенс столтенберг, берлин (город)
00:54 20.02.2022
 
Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России

Генсек Столтенберг: НАТО готова выслушать Россию и найти решение, которое поможет всем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО готова выслушать обеспокоенности РФ и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам, заявил в эфире телеканала ARD генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы от НАТО и США представили письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности. Это показывает, что мы готовы к обсуждению, готовы выслушать обеспокоенности России и... попытаться найти решение, которое поможет и НАТО и России", — заявил Столтенберг.

Он добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон. "Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение", — добавил Столтенберг.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Столтенберг пригрозил России усилением НАТО у ее границ
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
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Экс-сенатор США призвал всерьез изучить призыв России не расширять НАТО
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссияВосточная ЕвропаСШАНАТОЙенс СтолтенбергБерлин (город)
 
 
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