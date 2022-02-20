https://ria.ru/20220220/reshenie-1773845996.html

Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России

Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России - РИА Новости, 20.02.2022

Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России

НАТО готова выслушать обеспокоенности РФ и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам, заявил в эфире телеканала ARD генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T00:54

2022-02-20T00:54

2022-02-20T00:54

в мире

игорь конашенков

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йенс столтенберг

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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО готова выслушать обеспокоенности РФ и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам, заявил в эфире телеканала ARD генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Он добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон. "Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение", — добавил Столтенберг.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

https://ria.ru/20220219/nato-1773791734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия, восточная европа, сша, нато, йенс столтенберг, берлин (город)