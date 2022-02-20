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Глава МИД Кубы осудил пропаганду США против России

Глава МИД Кубы осудил пропаганду США против России - РИА Новости, 20.02.2022

Глава МИД Кубы осудил пропаганду США против России

Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья написал в своем блоге в Twitter, что США развязали против России пропагандистскую истерию и выступил против... РИА Новости, 20.02.2022

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2022-02-20T02:47

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МЕХИКО, 20 фев — РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья написал в своем блоге в Twitter, что США развязали против России пропагандистскую истерию и выступил против расширения Североатлантического альянса к границам РФ.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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