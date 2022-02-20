https://ria.ru/20220220/posledstvie-1773874037.html

Переболели COVID-19? Доставайте тонометр

Врач предупредил о редком, но опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022

Переболели COVID-19? Доставайте тонометр

Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал иммунолог кандидат медицинских наук... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:54

2022-02-20T09:54

2022-02-20T09:54

распространение коронавируса

общество

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

дельта-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99151/90/991519025_0:62:2872:1678_1920x0_80_0_0_90b1023521c1b5d84ac6bab104509309.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.Он отметил, что в отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже и квалифицировать его в качестве признака постковида можно после исключения других факторов, например, ожирения или диабета."Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови <…> необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно отнести к постковиду", — подытожил Крючков.За прошедшие сутки число зарегистрированных случаев COVID-19 в России составило 179 147, из которых более 15 тысяч человек были госпитализированы. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса