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Переболели COVID-19? Доставайте тонометр
Врач предупредил о редком, но опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022
Переболели COVID-19? Доставайте тонометр
Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал иммунолог кандидат медицинских наук... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:54
2022-02-20T09:54
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.Он отметил, что в отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже и квалифицировать его в качестве признака постковида можно после исключения других факторов, например, ожирения или диабета."Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови &lt;…&gt; необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно отнести к постковиду", — подытожил Крючков.За прошедшие сутки число зарегистрированных случаев COVID-19 в России составило 179 147, из которых более 15 тысяч человек были госпитализированы. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.
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Влада Икрамова
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общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
09:54 20.02.2022
 
Врач предупредил о редком, но опасном последствии COVID-19

Иммунолог Крючков предупредил о скачках артериального давления у перенесших COVID-19

© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Fotolia / Andrei Tsalko
Измерение артериального давления
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления", — пояснил медик.
Он отметил, что в отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже и квалифицировать его в качестве признака постковида можно после исключения других факторов, например, ожирения или диабета.
"Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови <…> необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно отнести к постковиду", — подытожил Крючков.
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За прошедшие сутки число зарегистрированных случаев COVID-19 в России составило 179 147, из которых более 15 тысяч человек были госпитализированы. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
Распространение коронавирусаОбществоОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДельта-штамм коронавируса
 
 
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