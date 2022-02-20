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Переболели COVID-19? Доставайте тонометр
Врач предупредил о редком, но опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022
Переболели COVID-19? Доставайте тонометр
Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал иммунолог кандидат медицинских наук... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:54
2022-02-20T09:54
2022-02-20T09:54
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.Он отметил, что в отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже и квалифицировать его в качестве признака постковида можно после исключения других факторов, например, ожирения или диабета."Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови <…> необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно отнести к постковиду", — подытожил Крючков.За прошедшие сутки число зарегистрированных случаев COVID-19 в России составило 179 147, из которых более 15 тысяч человек были госпитализированы. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
Врач предупредил о редком, но опасном последствии COVID-19
Иммунолог Крючков предупредил о скачках артериального давления у перенесших COVID-19
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Об этом в беседе с "Ura.ru"
рассказал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления", — пояснил медик.
Он отметил, что в отличие от головных болей этот симптом встречается гораздо реже и квалифицировать его в качестве признака постковида можно после исключения других факторов, например, ожирения или диабета.
"Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови <…> необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно отнести к постковиду", — подытожил Крючков.
За прошедшие сутки число зарегистрированных случаев COVID-19 в России составило 179 147, из которых более 15 тысяч человек были госпитализированы. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.
Опубликовано: Влада Икрамова