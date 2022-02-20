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Польша и Венгрия подрывают Евросоюз

Польша и Венгрия подрывают Евросоюз - РИА Новости, 20.02.2022

Польша и Венгрия подрывают Евросоюз

Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, отклонил жалобы Польши и Венгрии на правовой механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам — участницам РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:00

2022-02-20T08:00

2022-02-20T08:00

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

варшава

сша

виктор орбан

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Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, отклонил жалобы Польши и Венгрии на правовой механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам — участницам объединения за нарушения стандартов правового государства.В своем решении суд указал, что соблюдение членами ЕС "общих ценностей, на которых основан Европейский Союз, таких как верховенство права и солидарность", — это условие возможности пользоваться предусмотренными для членов ЕС правами. И что Европейский Союз может "защищать эти ценности в пределах своих полномочий". Решение суда в Люксембурге немедленно поприветствовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия в ближайшие недели предоставит разъяснения относительно практического применения механизма урезания выплат.Реакция официальных лиц Польши и Венгрии ожидаемо была другая. Польские официальные лица высказались в том духе, что ЕС из зоны свободы превращается в зону противоправных преследований и что решение Суда ЕС разрушает принцип единогласия принимаемых в рамках Евросоюза решений. А министр юстиции Венгрии Юдит Варга написала в Twitter о злоупотреблении Брюсселем своей властью и о давлении на страну "только потому, что прошлым летом мы приняли закон о защите детей". А от премьер-министра страны Виктора Орбана еще до вынесения судебного решения прозвучали даже намеки на возможный выход Венгрии из Евросоюза.Стоит напомнить, из-за чего разыгрался весь этот сыр-бор.Еще в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. А в апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. Обеим странам пригрозили финансовым наказанием, но на самом деле такого механизма в ЕС не было.В конечном итоге попытки Брюсселя давить на Варшаву и Будапешт закончились тем, что в ноябре 2020 года два фрондирующих члена Евросоюза воспользовались правом вето в отношении проекта бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в рамках которого принимался и штрафной механизм. Еврочиновникам пришлось идти на компромисс: в обмен на отзыв вето с Польшей и Венгрией был согласован механизм, подразумевающий сокращение выплат, который предусматривал возможность обжалования решения о сокращении выплат в Суде ЕС, тем самым давая отсрочку в урезании выплат до 2022 года.В июле прошлого года Еврокомиссия объявила о начале новой штрафной процедуры против Венгрии и Польши — за нарушение базовых ценностей Евросоюза, каковыми в Брюсселе посчитали принятый в Венгрии закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности, и так называемые свободные от ЛГБТ зоны в Польше, которые появились в рамках муниципального и регионального законодательства. Свободной от ЛГБТ зоной в Польше оказался практически весь юго-восток страны, являющийся опорой нынешней правящей консервативной партии "Право и справедливость".Любопытно, что штрафная процедура была начата уже через неделю после вступления в силу венгерского закона. Удивительно быстрая реакция для обычно крайне неторопливого ЕС. В этой связи очень показательно, что, например, на заявления польского дезертира Эмиля Чечко о массовых расстрелах польскими силовиками нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Белоруссии, Еврокомиссия вообще никак не реагирует уже несколько месяцев.У Польши и Венгрии было два месяца на реакцию, и обе страны предпочли обжаловать действия Еврокомиссии в Суде ЕС. После отклонения судом в Люксембурге их жалоб, рассмотренных чрезвычайно быстро для европейских бюрократии и судопроизводства, Еврокомиссия получила право задействовать механизм сокращения выделения средств из бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Для Польши в нем предусмотрено выделение до 75 миллиардов евро, для Венгрии — не менее 22,5 миллиарда. Это не значит, что Брюссель обязательно заблокирует выделение всей суммы, но масштабы сокращения финансовой пайки в случае продолжения праздника непослушания понятны. Кстати, в рамках более ранних претензий к тем же странам Еврокомиссия уже блокирует выделение им миллиардных траншей из фондов ЕС, которые были бы направлены на восстановление после пандемии.Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета сообщил, что Варшава может отказаться платить взносы в бюджет ЕС, если выделение средств для страны будет заблокировано. Но как бы там ни было, обе страны являются нетто-реципиентами в отношениях с бюджетом ЕС. Поэтому отказ платить лишь частично компенсирует потери. Зато со стороны Брюсселя на тот демарш могут последовать новые шаги, направленные на усмирение властей двух стран.В любом случае все свидетельствует о том, что развязка этой истории близка. Как говаривал герой "Кавказской пленницы": "Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору!" В нашем случае речь будет идти или о добровольном смирении Дуды и Орбана, или о попытках Брюсселя обеспечить им замену на ближайших выборах, а то и с помощью майданных технологий, если к вопросу усмирения подключатся США. В случае же, если кто-либо из них или даже оба не поддадутся давлению и смогут удержаться у власти, достаточно реальной станет перспектива выхода бунтовщиков из состава ЕС. Что, конечно, очень подорвет весь проект Евросоюза, а потому на недопущение подобного развития событий будут брошены все силы.

https://ria.ru/20220202/orban-1770567390.html

https://ria.ru/20211027/evropa-1756366761.html

https://ria.ru/20220204/vengriya-1771010547.html

https://ria.ru/20220213/es-1772550509.html

https://ria.ru/20220216/kachinskiy-1773196284.html

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авторы, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, варшава, сша, виктор орбан, польша, анджей дуда, венгрия, будапешт