Польша и Венгрия подрывают Евросоюз
Саммит ЕС в Брюсселе
Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, отклонил жалобы Польши и Венгрии на правовой механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам — участницам объединения за нарушения стандартов правового государства.
В своем решении суд указал, что соблюдение членами ЕС "общих ценностей, на которых основан Европейский Союз, таких как верховенство права и солидарность", — это условие возможности пользоваться предусмотренными для членов ЕС правами. И что Европейский Союз может "защищать эти ценности в пределах своих полномочий". Решение суда в Люксембурге немедленно поприветствовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия в ближайшие недели предоставит разъяснения относительно практического применения механизма урезания выплат.
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Реакция официальных лиц Польши и Венгрии ожидаемо была другая. Польские официальные лица высказались в том духе, что ЕС из зоны свободы превращается в зону противоправных преследований и что решение Суда ЕС разрушает принцип единогласия принимаемых в рамках Евросоюза решений. А министр юстиции Венгрии Юдит Варга написала в Twitter о злоупотреблении Брюсселем своей властью и о давлении на страну "только потому, что прошлым летом мы приняли закон о защите детей". А от премьер-министра страны Виктора Орбана еще до вынесения судебного решения прозвучали даже намеки на возможный выход Венгрии из Евросоюза.
Стоит напомнить, из-за чего разыгрался весь этот сыр-бор.
Еще в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. А в апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. Обеим странам пригрозили финансовым наказанием, но на самом деле такого механизма в ЕС не было.
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В конечном итоге попытки Брюсселя давить на Варшаву и Будапешт закончились тем, что в ноябре 2020 года два фрондирующих члена Евросоюза воспользовались правом вето в отношении проекта бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в рамках которого принимался и штрафной механизм. Еврочиновникам пришлось идти на компромисс: в обмен на отзыв вето с Польшей и Венгрией был согласован механизм, подразумевающий сокращение выплат, который предусматривал возможность обжалования решения о сокращении выплат в Суде ЕС, тем самым давая отсрочку в урезании выплат до 2022 года.
В июле прошлого года Еврокомиссия объявила о начале новой штрафной процедуры против Венгрии и Польши — за нарушение базовых ценностей Евросоюза, каковыми в Брюсселе посчитали принятый в Венгрии закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности, и так называемые свободные от ЛГБТ зоны в Польше, которые появились в рамках муниципального и регионального законодательства. Свободной от ЛГБТ зоной в Польше оказался практически весь юго-восток страны, являющийся опорой нынешней правящей консервативной партии "Право и справедливость".
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Любопытно, что штрафная процедура была начата уже через неделю после вступления в силу венгерского закона. Удивительно быстрая реакция для обычно крайне неторопливого ЕС. В этой связи очень показательно, что, например, на заявления польского дезертира Эмиля Чечко о массовых расстрелах польскими силовиками нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Белоруссии, Еврокомиссия вообще никак не реагирует уже несколько месяцев.
У Польши и Венгрии было два месяца на реакцию, и обе страны предпочли обжаловать действия Еврокомиссии в Суде ЕС. После отклонения судом в Люксембурге их жалоб, рассмотренных чрезвычайно быстро для европейских бюрократии и судопроизводства, Еврокомиссия получила право задействовать механизм сокращения выделения средств из бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Для Польши в нем предусмотрено выделение до 75 миллиардов евро, для Венгрии — не менее 22,5 миллиарда. Это не значит, что Брюссель обязательно заблокирует выделение всей суммы, но масштабы сокращения финансовой пайки в случае продолжения праздника непослушания понятны. Кстати, в рамках более ранних претензий к тем же странам Еврокомиссия уже блокирует выделение им миллиардных траншей из фондов ЕС, которые были бы направлены на восстановление после пандемии.
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Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета сообщил, что Варшава может отказаться платить взносы в бюджет ЕС, если выделение средств для страны будет заблокировано. Но как бы там ни было, обе страны являются нетто-реципиентами в отношениях с бюджетом ЕС. Поэтому отказ платить лишь частично компенсирует потери. Зато со стороны Брюсселя на тот демарш могут последовать новые шаги, направленные на усмирение властей двух стран.
В любом случае все свидетельствует о том, что развязка этой истории близка. Как говаривал герой "Кавказской пленницы": "Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору!" В нашем случае речь будет идти или о добровольном смирении Дуды и Орбана, или о попытках Брюсселя обеспечить им замену на ближайших выборах, а то и с помощью майданных технологий, если к вопросу усмирения подключатся США. В случае же, если кто-либо из них или даже оба не поддадутся давлению и смогут удержаться у власти, достаточно реальной станет перспектива выхода бунтовщиков из состава ЕС. Что, конечно, очень подорвет весь проект Евросоюза, а потому на недопущение подобного развития событий будут брошены все силы.
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