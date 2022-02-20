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Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД
Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД - РИА Новости, 20.02.2022
Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД
Разговор глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана состоится в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T18:28
2022-02-20T19:39
в мире
сергей лавров
россия
франция
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 20 фев-РИА Новости. Разговор глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана состоится в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Елисейский дворец сообщил, что лидеры Франции и России решили усилить дипломатическую работу для проведения саммита по поводу нового порядка мира и безопасности в Европе.Комментируя журналистам ситуацию, Захарова сообщила, что "во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня". "Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник",- рассказала она.
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в мире, сергей лавров, россия, франция, жан-ив ле дриан
18:28 20.02.2022 (обновлено: 19:39 20.02.2022)
 
Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД

МИД: Лавров созвонится с главой МИД Франции Ле Дрианом в понедельник

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 20 фев-РИА Новости. Разговор глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана состоится в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что лидеры Франции и России решили усилить дипломатическую работу для проведения саммита по поводу нового порядка мира и безопасности в Европе.
Комментируя журналистам ситуацию, Захарова сообщила, что "во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня". "Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник",- рассказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 08:00
Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСергей ЛавровРоссияФранцияЖан-Ив Ле Дриан
 
 
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