https://ria.ru/20220220/peregovory-1773940902.html
Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД
Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД - РИА Новости, 20.02.2022
Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД
Разговор глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана состоится в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T18:28
2022-02-20T18:28
2022-02-20T19:39
в мире
сергей лавров
россия
франция
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 20 фев-РИА Новости. Разговор глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана состоится в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Елисейский дворец сообщил, что лидеры Франции и России решили усилить дипломатическую работу для проведения саммита по поводу нового порядка мира и безопасности в Европе.Комментируя журналистам ситуацию, Захарова сообщила, что "во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня". "Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник",- рассказала она.
https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, франция, жан-ив ле дриан
18:28 20.02.2022 (обновлено: 19:39 20.02.2022)
Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД
МИД: Лавров созвонится с главой МИД Франции Ле Дрианом в понедельник