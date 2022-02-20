https://ria.ru/20220220/peregovory-1773940902.html

Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД

Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД - РИА Новости, 20.02.2022

Лавров созвонится с главой МИД Франции в понедельник, сообщил МИД

Разговор глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана состоится в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T18:28

2022-02-20T18:28

2022-02-20T19:39

в мире

сергей лавров

россия

франция

жан-ив ле дриан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg

МОСКВА, 20 фев-РИА Новости. Разговор глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана состоится в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Елисейский дворец сообщил, что лидеры Франции и России решили усилить дипломатическую работу для проведения саммита по поводу нового порядка мира и безопасности в Европе.Комментируя журналистам ситуацию, Захарова сообщила, что "во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня". "Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник",- рассказала она.

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, россия, франция, жан-ив ле дриан