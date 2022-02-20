https://ria.ru/20220220/peregovory-1773933964.html

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:17

2022-02-20T17:17

2022-02-20T17:38

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.Разговор состоялся по инициативе французской стороны."В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.В частности, стороны выразили озабоченность из-за резкого ухудшения ситуации в Донбассе. Путин при этом отметил, что причиной обострения стали провокации украинских силовиков, и обратил внимание на "накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами", что подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса. Российский лидер также подчеркнул, что киевские власти только имитируют переговорный процесс и упорно отказываются от выполнения Минских соглашений. Кроме того, Путин еще раз акцентировал необходимость того, чтобы США и их партнеры по НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по гарантиям безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

https://ria.ru/20220220/peregovory-1773911493.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, украина, франция