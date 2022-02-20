Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/peregovory-1773933964.html
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:17
2022-02-20T17:38
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
украина
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771626167_0:415:2904:2048_1920x0_80_0_0_a32778ac7e75a7b46cfc9045b17ab84f.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.Разговор состоялся по инициативе французской стороны."В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.В частности, стороны выразили озабоченность из-за резкого ухудшения ситуации в Донбассе. Путин при этом отметил, что причиной обострения стали провокации украинских силовиков, и обратил внимание на "накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами", что подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса. Российский лидер также подчеркнул, что киевские власти только имитируют переговорный процесс и упорно отказываются от выполнения Минских соглашений. Кроме того, Путин еще раз акцентировал необходимость того, чтобы США и их партнеры по НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по гарантиям безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html
https://ria.ru/20220220/peregovory-1773911493.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771626167_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_e4b6dae277843ee4f05617ab5273416b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, украина, франция
17:17 20.02.2022 (обновлено: 17:38 20.02.2022)
 
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе

Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили обострение кризиса на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В частности, стороны выразили озабоченность из-за резкого ухудшения ситуации в Донбассе. Путин при этом отметил, что причиной обострения стали провокации украинских силовиков, и обратил внимание на "накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами", что подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 08:00
Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
Российский лидер также подчеркнул, что киевские власти только имитируют переговорный процесс и упорно отказываются от выполнения Минских соглашений.
"С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц "нормандского формата", — добавили в пресс-службе.
Кроме того, Путин еще раз акцентировал необходимость того, чтобы США и их партнеры по НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по гарантиям безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:42
В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияУкраинаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала