17:17 20.02.2022 (обновлено: 17:38 20.02.2022)
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе
Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили обострение кризиса на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
В частности, стороны выразили озабоченность из-за резкого ухудшения ситуации в Донбассе. Путин при этом отметил, что причиной обострения стали провокации украинских силовиков, и обратил внимание на "накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами", что подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса.
Российский лидер также подчеркнул, что киевские власти только имитируют переговорный процесс и упорно отказываются от выполнения Минских соглашений.
"С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц "нормандского формата", — добавили в пресс-службе.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Опубликовано: Ольга Филиппова