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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrely-1773951337.html
В ЛНР заявили об интенсификации обстрелов со стороны ВСУ
В ЛНР заявили об интенсификации обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР заявили об интенсификации обстрелов со стороны ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отмечает увеличение интенсивности обстрелов территории ЛНР из тяжелого вооружения со стороны... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T20:13
2022-02-20T20:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отмечает увеличение интенсивности обстрелов территории ЛНР из тяжелого вооружения со стороны ВС Украины, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Агрессивные намерения противника подтверждаются увеличением интенсивности обстрелов со стороны ВС Украины по территории Луганской народной республики, с применением тяжелой артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - заявил Филипоненко.Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряженная, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения, заявил Иван Филипоненко."Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться крайне напряжённой, наша разведка фиксирует проводимые противником мероприятия подготовки к эскалации конфликта и развязыванию боевых действий по всей линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
20:13 20.02.2022 (обновлено: 20:21 20.02.2022)
 
В ЛНР заявили об интенсификации обстрелов со стороны ВСУ

В ЛНР заявили об интенсификации обстрелов из тяжелого вооружения со стороны ВСУ

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отмечает увеличение интенсивности обстрелов территории ЛНР из тяжелого вооружения со стороны ВС Украины, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"Агрессивные намерения противника подтверждаются увеличением интенсивности обстрелов со стороны ВС Украины по территории Луганской народной республики, с применением тяжелой артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - заявил Филипоненко.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряженная, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения, заявил Иван Филипоненко.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться крайне напряжённой, наша разведка фиксирует проводимые противником мероприятия подготовки к эскалации конфликта и развязыванию боевых действий по всей линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

Поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанк

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Жители Донецка заходят на участок оповещения в Администрации Киевского района во время массовой эвакуации на территорию России в Ростовскую область
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Сергей Батурин

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Илья Питалев

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

Сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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