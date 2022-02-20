https://ria.ru/20220220/obstrel-1773960037.html

В ДНР потребовали от ОБСЕ и ООН отреагировать на обстрел Донецка

В ДНР потребовали от ОБСЕ и ООН отреагировать на обстрел Донецка - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР потребовали от ОБСЕ и ООН отреагировать на обстрел Донецка

В самопровозглашенной Донецкой народной республике потребовали от представительств ОБСЕ и ООН зафиксировать акт терроризма после того, как при обстреле посёлка... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:40

2022-02-20T21:40

2022-02-20T21:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике потребовали от представительств ОБСЕ и ООН зафиксировать акт терроризма после того, как при обстреле посёлка шахты Трудовская на западе Донецка был поврежден жилой дом, сообщает народная милиция ДНР.Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские силовики обстреливают поселок Трудовские на западе города. Позже народная милиция ДНР подтвердила, что в результате обстрела поврежден жилой дом в поселке."Требуем от руководства представительств ОБСЕ и ООН, находящихся в ДНР, зафиксировать данный террористический акт и дать оценку действиям киевских боевиков", - говорится в заявлении народной милиции.Отмечается, что замалчивание подобных фактов и отсутствие реакции международных организаций "развязывает руки украинским террористам и побуждает их на новые преступления против мирных жителей Донбасса."Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина