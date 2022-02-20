https://ria.ru/20220220/obstrel-1773945622.html

ДНР: ВСУ вновь ведут обстрел по направлению Александровки и Горловки

ДНР: ВСУ вновь ведут обстрел по направлению Александровки и Горловки - РИА Новости, 20.02.2022

ДНР: ВСУ вновь ведут обстрел по направлению Александровки и Горловки

Украинские силовики продолжают обстрел в направлении поселков Александровка и Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:13

2022-02-20T19:13

2022-02-20T19:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел в направлении поселков Александровка и Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сегодня в ДНР сообщали об обстреле Горловки запрещенными минскими соглашениями минами калибра 120 миллиметров, а также поселка Александровка минами калибром 82 миллиметра.По данным представительства, обстрел в сторону Александровки был зафиксирован в 17.20, было выпущено 5 гранат из СПГ, а также в 18.00, когда было выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра. Обстрел велся со стороны населенного пункта Марьинка. По Горловке обстрелы были зафиксированы со стороны населенного пункта Шумы в 17.30 и 18.17, было выпущено 4 гранаты из СПГ и 6 мин калибром 82 миллиметра.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и " 6/7" .До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр