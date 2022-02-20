03:25 20.02.2022 (обновлено: 08:52 20.02.2022)
Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток
Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии соглашений по отказу от расширения альянса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО не нарушал обещания не расширяться на восток, поскольку нет соглашений, в котором страны блока договаривались бы об этом, утверждает в эфире телеканала ARD генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
Так он ответил на вопрос о том, права ли Россия заявляя, что альянс в 90-х годах нарушил свое слово, и прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации.
"Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре альянса, в вашингтонском договоре", — заявил Столтенберг.
Интервью Столтенберга переводилось на немецкий.
Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании обнаружили документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения Североатлантического альянса на восток. Документ, который до этого носил гриф "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Никита Стома