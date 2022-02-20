https://ria.ru/20220220/nato-1773853357.html

Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток

Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток - РИА Новости, 20.02.2022

Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток

НАТО не нарушал обещания не расширяться на восток, поскольку нет соглашений, в котором страны блока договаривались бы об этом, утверждает в эфире телеканала ARD РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T03:25

2022-02-20T03:25

2022-02-20T08:52

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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО не нарушал обещания не расширяться на восток, поскольку нет соглашений, в котором страны блока договаривались бы об этом, утверждает в эфире телеканала ARD генеральный секретарь альянса Йенс СтолтенбергТак он ответил на вопрос о том, права ли Россия заявляя, что альянс в 90-х годах нарушил свое слово, и прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации.По словам генсека, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.Интервью Столтенберга переводилось на немецкий.Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании обнаружили документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения Североатлантического альянса на восток. Документ, который до этого носил гриф "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220220/reshenie-1773845996.html

https://ria.ru/20220219/nato-1773801964.html

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Никита Стома

россия, восточная европа, нато, в мире, йенс столтенберг, москва, берлин (город), германия, франция