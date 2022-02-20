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Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток
Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток - РИА Новости, 20.02.2022
Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток
НАТО не нарушал обещания не расширяться на восток, поскольку нет соглашений, в котором страны блока договаривались бы об этом, утверждает в эфире телеканала ARD РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T03:25
2022-02-20T08:52
россия
восточная европа
нато
в мире
йенс столтенберг
москва
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО не нарушал обещания не расширяться на восток, поскольку нет соглашений, в котором страны блока договаривались бы об этом, утверждает в эфире телеканала ARD генеральный секретарь альянса Йенс СтолтенбергТак он ответил на вопрос о том, права ли Россия заявляя, что альянс в 90-х годах нарушил свое слово, и прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации.По словам генсека, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.Интервью Столтенберга переводилось на немецкий.Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании обнаружили документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения Североатлантического альянса на восток. Документ, который до этого носил гриф "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220220/reshenie-1773845996.html
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россия, восточная европа, нато, в мире, йенс столтенберг, москва, берлин (город), германия, франция
03:25 20.02.2022 (обновлено: 08:52 20.02.2022)
 
Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии соглашений по отказу от расширения альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. НАТО не нарушал обещания не расширяться на восток, поскольку нет соглашений, в котором страны блока договаривались бы об этом, утверждает в эфире телеканала ARD генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
Так он ответил на вопрос о том, права ли Россия заявляя, что альянс в 90-х годах нарушил свое слово, и прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации.

"Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре альянса, в вашингтонском договоре", — заявил Столтенберг.

По словам генсека, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.
Интервью Столтенберга переводилось на немецкий.
Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании обнаружили документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения Североатлантического альянса на восток. Документ, который до этого носил гриф "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
00:54
Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:36
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир
Опубликовано: Никита Стома
 
РоссияВосточная ЕвропаНАТОВ миреЙенс СтолтенбергМоскваБерлин (город)ГерманияФранция
 
 
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