https://ria.ru/20220220/lnr-1773866320.html

ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского

ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского

Украинские силовики попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР, заявили в оборонном ведомстве самопровозглашенной республики. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:52

2022-02-20T08:52

2022-02-20T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР, заявили в оборонном ведомстве самопровозглашенной республики.По его информации, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около пяти утра начали атаку в районе села Пионерское с форсированием реки Северский Донец."В результате боестолкновения противник понес потери и отступил", — говорится в сообщении.Из-за действий ВСУ уничтожены пять жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, добавили в Народной милиции.Дополнительные данные уточняются.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр