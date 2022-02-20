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Кулеба заявил, что Украина не готовит провокаций против России

Кулеба заявил, что Украина не готовит провокаций против России - РИА Новости, 20.02.2022

Кулеба заявил, что Украина не готовит провокаций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против РФ и "хочет мира". РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:21

2022-02-20T15:21

2022-02-20T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против РФ и "хочет мира"."Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокации, диверсий, обстрелов территории РФ… Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру", - заявил Кулеба на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Украина 24".Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, что дипломатия в конфликте с РФ продолжает работать."Да, мы видим, что происходит на фронте, мы видим, что делает Россия, но дипломатия продолжает работать", - заявил Кулеба.Он добавил, что Киев "будет делать все для того, чтобы удержать Россию на дипломатическом треке". При этом министр заявил, что Киев "готовится к любому сценарию". "Мы сейчас готовы, мы сильны как никогда с 2014 года", - подчеркнул Кулеба.Украина будет делать все, чтобы сохранить мир дипломатическим путём, заявил Дмитрий Кулеба."Мы будем делать все, чтобы сохранить мир дипломатическим путём. Но мы также будем делать все, чтобы делать Украину максимально сильной", - сказал Кулеба в ходе онлайн брифинга в воскресенье.По его словам, Киев продолжит работу в дипломатическом направлении.Он добавил, что Киев требует международного расследования якобы попадания украинских снарядов на территорию РФ.По данным СМИ, на территории Ростовской области рядом с украинской границей военные украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела снаряд, выпущенный с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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