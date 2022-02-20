https://ria.ru/20220220/kommentariy-1773969420.html

В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов"

В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов" - РИА Новости, 20.02.2022

В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов"

Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых "нападениях" на объекты РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T23:14

2022-02-20T23:14

2022-02-20T23:52

в мире

москва

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых "нападениях" на объекты инфраструктуры в России по партнерским каналам.В воскресенье вечером американская дипмиссия выпустила обращение к гражданам США, в котором заявила о "возможных атаках" на торговые центры, метро и железнодорожные станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной.В предупреждении к американцам американское посольство сослалось на "данные источников СМИ". В связи с этим оно посоветовало гражданам США "подумать о плане по выезду из России". Дипмиссия опубликовала это предупреждение на фоне обострения обстановки на юго-востоке Украины. Так, Киев, игнорируя все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев Донбасса, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220220/prikaz-1773968163.html

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Наталья Макарова

в мире, москва, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова