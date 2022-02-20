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В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов"
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов" - РИА Новости, 20.02.2022
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов"
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых "нападениях" на объекты РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T23:14
2022-02-20T23:52
в мире
москва
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых "нападениях" на объекты инфраструктуры в России по партнерским каналам.В воскресенье вечером американская дипмиссия выпустила обращение к гражданам США, в котором заявила о "возможных атаках" на торговые центры, метро и железнодорожные станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной.В предупреждении к американцам американское посольство сослалось на "данные источников СМИ". В связи с этим оно посоветовало гражданам США "подумать о плане по выезду из России". Дипмиссия опубликовала это предупреждение на фоне обострения обстановки на юго-востоке Украины. Так, Киев, игнорируя все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев Донбасса, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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в мире, москва, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
23:14 20.02.2022 (обновлено: 23:52 20.02.2022)
 
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов"

Представитель МИД Захарова оценила предупреждение посольства США об "угрозе терактов"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых "нападениях" на объекты инфраструктуры в России по партнерским каналам.
В воскресенье вечером американская дипмиссия выпустила обращение к гражданам США, в котором заявила о "возможных атаках" на торговые центры, метро и железнодорожные станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" — написала Захарова в Telegram-канале.

В предупреждении к американцам американское посольство сослалось на "данные источников СМИ". В связи с этим оно посоветовало гражданам США "подумать о плане по выезду из России".
Дипмиссия опубликовала это предупреждение на фоне обострения обстановки на юго-востоке Украины. Так, Киев, игнорируя все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев Донбасса, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 22:59
Близкий к Минобороны источник назвал сообщение CBS о "вторжении" глупостью
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреМоскваРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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