23:14 20.02.2022 (обновлено: 23:52 20.02.2022)
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов"
Представитель МИД Захарова оценила предупреждение посольства США об "угрозе терактов"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых "нападениях" на объекты инфраструктуры в России по партнерским каналам.
В воскресенье вечером американская дипмиссия выпустила обращение к гражданам США, в котором заявила о "возможных атаках" на торговые центры, метро и железнодорожные станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной.
"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" — написала Захарова в Telegram-канале.
В предупреждении к американцам американское посольство сослалось на "данные источников СМИ". В связи с этим оно посоветовало гражданам США "подумать о плане по выезду из России".
Дипмиссия опубликовала это предупреждение на фоне обострения обстановки на юго-востоке Украины. Так, Киев, игнорируя все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев Донбасса, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Наталья Макарова