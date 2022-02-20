https://ria.ru/20220220/izrail-1773924686.html

Беннет обратился к гражданам Израиля, оставшимся на Украине

Беннет обратился к гражданам Израиля, оставшимся на Украине - РИА Новости, 20.02.2022

Беннет обратился к гражданам Израиля, оставшимся на Украине

Более 3 тысяч израильтян уехали с Украины, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, вновь призвав граждан вернуться домой. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:11

2022-02-20T16:11

2022-02-20T16:11

в мире

израиль

украина

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч израильтян уехали с Украины, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, вновь призвав граждан вернуться домой."Сейчас непростое время с точки зрения глобальной стабильности. Мы не знаем, что может произойти, и я не хочу комментировать события. Для нас важно, чтобы израильтяне, которые находятся на Украине, вернулись домой", - сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.По его словам, "Украину покинули немногим более 3 тысяч израильтян, однако есть ещё много тысяч тех, кто все ещё остаётся там, в то время как некоторые авиакомпании уже отменяют рейсы"."Поэтому я обращаюсь к гражданам Израиля, которые все ещё находятся на Украине: сейчас не время рассчитывать на авось. Лучше некоторые неудобства сейчас, чем реальная опасность для вашей жизни потом. Возвращайтесь домой", - добавил он.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220220/posolstvo-1773908535.html

https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773235134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, украина, нафтали беннет, нато, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин