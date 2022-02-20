Беннет обратился к гражданам Израиля, оставшимся на Украине
Премьер Израиля Беннет призвал оставшихся на Украине сограждан вернуться на родину
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч израильтян уехали с Украины, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, вновь призвав граждан вернуться домой.
"Сейчас непростое время с точки зрения глобальной стабильности. Мы не знаем, что может произойти, и я не хочу комментировать события. Для нас важно, чтобы израильтяне, которые находятся на Украине, вернулись домой", - сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.
По его словам, "Украину покинули немногим более 3 тысяч израильтян, однако есть ещё много тысяч тех, кто все ещё остаётся там, в то время как некоторые авиакомпании уже отменяют рейсы".
"Поэтому я обращаюсь к гражданам Израиля, которые все ещё находятся на Украине: сейчас не время рассчитывать на авось. Лучше некоторые неудобства сейчас, чем реальная опасность для вашей жизни потом. Возвращайтесь домой", - добавил он.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Опубликовано: Екатерина Зайцева