02:15 20.02.2022 (обновлено: 11:54 20.02.2022)
Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет
Диетолог Круглова: укрепить иммунную систему помогут элементы "средиземноморской диеты"
Красная рыба с рисом и спаржей. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Для повышения иммунитета и снижения риска заболеть целесообразным будет включение в рацион элементов средиземноморской диеты, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
Такой рацион питания состоит прежде всего из растительной пищи, а главными источниками белка являются рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, пояснила эксперт.
"Растительная пища богата аскорбиновой кислотой и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты — незаменимые поставщики "Омега-3", — подчеркнула Круглова.
Все это крайне важно для снижения системного воспаления в период инфекционных заболеваний, заключила она.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин