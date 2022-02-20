https://ria.ru/20220220/immunitet-1773845732.html

Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет

Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет - РИА Новости, 20.02.2022

Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет

Для повышения иммунитета и снижения риска заболеть целесообразным будет включение в рацион элементов средиземноморской диеты, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T02:15

2022-02-20T02:15

2022-02-20T11:54

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Для повышения иммунитета и снижения риска заболеть целесообразным будет включение в рацион элементов средиземноморской диеты, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Такой рацион питания состоит прежде всего из растительной пищи, а главными источниками белка являются рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, пояснила эксперт.Все это крайне важно для снижения системного воспаления в период инфекционных заболеваний, заключила она.

https://ria.ru/20220218/ryba-1773461595.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, здоровье, наталья круглова, питание, еда