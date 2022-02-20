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Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет
Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет - РИА Новости, 20.02.2022
Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет
Для повышения иммунитета и снижения риска заболеть целесообразным будет включение в рацион элементов средиземноморской диеты, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:15
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общество
россия
здоровье
наталья круглова
питание
еда
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Для повышения иммунитета и снижения риска заболеть целесообразным будет включение в рацион элементов средиземноморской диеты, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Такой рацион питания состоит прежде всего из растительной пищи, а главными источниками белка являются рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, пояснила эксперт.Все это крайне важно для снижения системного воспаления в период инфекционных заболеваний, заключила она.
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общество, россия, здоровье, наталья круглова, питание, еда
02:15 20.02.2022 (обновлено: 11:54 20.02.2022)
 
Диетолог рассказала о диете, повышающей иммунитет

Диетолог Круглова: укрепить иммунную систему помогут элементы "средиземноморской диеты"

© Depositphotos / gbh007Красная рыба с рисом и спаржей
Красная рыба с рисом и спаржей - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Depositphotos / gbh007
Красная рыба с рисом и спаржей. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Для повышения иммунитета и снижения риска заболеть целесообразным будет включение в рацион элементов средиземноморской диеты, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
Такой рацион питания состоит прежде всего из растительной пищи, а главными источниками белка являются рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, пояснила эксперт.

"Растительная пища богата аскорбиновой кислотой и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты — незаменимые поставщики "Омега-3", — подчеркнула Круглова.

Все это крайне важно для снижения системного воспаления в период инфекционных заболеваний, заключила она.
Карп - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 02:17
Врач рассказала о вредных веществах, которые могут оказаться в рыбе
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ОбществоРоссияЗдоровьеНаталья КругловаПитаниеЕда
 
 
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