https://ria.ru/20220220/genotsid-1773850872.html

Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе

Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T02:15

2022-02-20T02:15

2022-02-20T02:15

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йенс столтенберг

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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе.Его интервью транслировалось в переводе на немецкий.Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный". МИД РФ пообещал направить Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, владимир путин, олаф шольц, москва, россия, германия, йенс столтенберг