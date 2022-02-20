Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе
Генсек НАТО Столтенберг заявил о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе.
"Мы наблюдаем все больше нарушений режима прекращения огня, есть ложные обвинения в геноциде в Донбассе, мирное население эвакуируют. Все это очень беспокоящие признаки", — сказал Столтенберг.
Его интервью транслировалось в переводе на немецкий.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный". МИД РФ пообещал направить Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе.
Опубликовано: Никита Стома