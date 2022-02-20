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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/genotsid-1773850872.html
Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе
Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022
Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:15
2022-02-20T02:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
олаф шольц
москва
россия
германия
йенс столтенберг
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе.Его интервью транслировалось в переводе на немецкий.Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный". МИД РФ пообещал направить Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, олаф шольц, москва, россия, германия, йенс столтенберг
02:15 20.02.2022
 
Столтенберг назвал "ложными" обвинения в геноциде в Донбассе

Генсек НАТО Столтенберг заявил о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD о "ложных обвинениях" в геноциде в Донбассе.

"Мы наблюдаем все больше нарушений режима прекращения огня, есть ложные обвинения в геноциде в Донбассе, мирное население эвакуируют. Все это очень беспокоящие признаки", — сказал Столтенберг.

Его интервью транслировалось в переводе на немецкий.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный". МИД РФ пообещал направить Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
01:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава НАТО обвинил Россию в подготовке "нападения" на Украину
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинОлаф ШольцМоскваРоссияГерманияЙенс Столтенберг
 
 
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