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Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом
Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом - РИА Новости, 20.02.2022
Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом
Февральское совместное заявление России и Китая, выступивших против вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных стран, это "ревизионистский... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:05
2022-02-20T13:05
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
жозеп боррель
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# БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Февральское совместное заявление России и Китая, выступивших против вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных стран, это "ревизионистский манифест" для пересмотра мирового порядка, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Президент России Владимир Путин в начале февраля провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях. Лидеры стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, жозеп боррель
13:05 20.02.2022
 
Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом

Глава евродипломатии Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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# БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Февральское совместное заявление России и Китая, выступивших против вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных стран, это "ревизионистский манифест" для пересмотра мирового порядка, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Совместное заявление РФ и Китая от февраля. Я думаю, <…> это ревизионистский манифест, это манифест для пересмотра мирового порядка", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.
Президент России Владимир Путин в начале февраля провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях. Лидеры стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 08:00
Путин и Си защищают демократию от "демократов"
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинЖозеп Боррель
 
 
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