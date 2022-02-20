Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом
Глава евродипломатии Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
# БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Февральское совместное заявление России и Китая, выступивших против вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных стран, это "ревизионистский манифест" для пересмотра мирового порядка, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Совместное заявление РФ и Китая от февраля. Я думаю, <…> это ревизионистский манифест, это манифест для пересмотра мирового порядка", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.
Президент России Владимир Путин в начале февраля провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях. Лидеры стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова