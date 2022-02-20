https://ria.ru/20220220/evrosoyuz-1773898664.html

Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом

Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом - РИА Новости, 20.02.2022

Боррель назвал заявление России и Китая ревизионистским манифестом

Февральское совместное заявление России и Китая, выступивших против вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных стран, это "ревизионистский... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:05

2022-02-20T13:05

2022-02-20T13:05

в мире

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

жозеп боррель

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# БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Февральское совместное заявление России и Китая, выступивших против вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных стран, это "ревизионистский манифест" для пересмотра мирового порядка, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Президент России Владимир Путин в начале февраля провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях. Лидеры стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.

https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, жозеп боррель