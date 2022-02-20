https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773952754.html

Более 53 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России

Более 53 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России - РИА Новости, 20.02.2022

Более 53 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России

Российскую границу пересекли более 53 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян по РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T20:34

2022-02-20T20:34

2022-02-20T21:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

александр чуприян

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Российскую границу пересекли более 53 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян по итогам заседания комиссии по ситуации с вынужденными переселенцами. Из числа прибывших 419 человек, в том числе 74 ребенка обратились за медицинской помощью. Кроме того, около 30 человек сдали положительные ПЦР-тесты, их госпитализировали."В целом, состояние людей, прибывших к нам, улучшается, психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость в общении", — добавил Чуприян.По данным врио главы МЧС, в воскресенье из Ростовской области в другие регионы страны ушли шесть поездов с беженцами, в ближайшие сутки планируется отправить еще 15 составов.Говоря об образовательном процессе для детей вынужденных переселенцев, Чуприян отметил, что родители обращаются к российским властям с просьбой не допустить его прерывания. "Обсуждали этот вопрос, Министерство образования Ростовской области готово принять этих детей на обучение здесь, уже формируются группы, просматриваются учебные заведения, школы, которые готовы принимать", — заключил врио главы МЧС.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/kot-1773947613.html

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр чуприян, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию