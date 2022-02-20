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Эрдоган планирует обсудить с Путиным Украину в ближайшие дни

Эрдоган планирует обсудить с Путиным Украину в ближайшие дни - РИА Новости, 20.02.2022

Эрдоган планирует обсудить с Путиным Украину в ближайшие дни

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по преодолению напряженности между Россией РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:01

2022-02-20T22:01

2022-02-20T22:02

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по преодолению напряженности между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.Ранее Эрдоган заявил, что при согласии российского лидера Турция готова организовать трехсторонний саммит президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле."Предложение нашего президента по встрече лидеров России и Украины на самом деле является самым важным и самым конкретным предложением по преодолению этого кризиса. Попытки нашего президента сделать это продолжаются. Во время нашего недавнего визита в Украину вопрос обсуждался с господином Зеленским. Точно так же президент Эрдоган поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с господином Путиным. В ближайшие дни будет еще один телефонный звонок. Стороны обсудят этот вопрос (напряженность между Россией и Украиной – ред.)", - приводит слова Калына телеканал A Haber.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771489228.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин