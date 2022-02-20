https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

Беженцы рассказали, почему покинули Донбасс

Беженцы рассказали, почему покинули Донбасс - РИА Новости, 20.02.2022

Беженцы рассказали, почему покинули Донбасс

Прибывшие в Воронеж беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик рассказали волонтерам, что им пришлось покинуть дома из-за обстрелов, РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:47

2022-02-20T15:47

2022-02-20T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

луганская народная республика

донецкая народная республика

старомихайловка

общероссийский народный фронт

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ВОРОНЕЖ, 20 фев — РИА Новости. Прибывшие в Воронеж беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик рассказали волонтерам, что им пришлось покинуть дома из-за обстрелов, потому что "сердце не выдерживает по подвалам сидеть".Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. Ожидается второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек. В числе встречающих на вокзале были волонтеры из команды "Молодежка ОНФ" воронежского регионального отделения Народного фронта, которые записали видео с приехавшими.Две пожилые женщины рассказали, что они подруги, приехали из Донецка вдвоем, покинув свои дома и родных. "Остались там правнучки, дочка, сыночек, бросили все нажитое и приехали сюда", — заявили женщины. На вопрос, когда рассчитывают вернуться, они отметили: "Нам бы побыстрее, и чтобы дома наши были целы, не разгромлены"."Стреляют, рвут снаряды, <…> очень тревожно — даже хуже, чем в 2014 году, тогда так не стреляли, как сейчас. Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает по подвалам сидеть, вот мы и решились сюда приехать. Спасибо, что приняли", — добавили они.Людмила Баева из поселка Старомихайловка в ДНР рассказала, что была дома с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. Но на этот раз не смогла остаться. "Я жила под бомбежками, я знаю, что это такое. <…> Но сейчас муж отправил нас в безопасное место ради детей. Сам остался и пошел воевать. Сказал: "Буду воевать". <…> Да, мне страшно, я хочу домой", — заявила женщина и заплакала.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой со стороны Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, старомихайловка, общероссийский народный фронт