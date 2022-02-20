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В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ

Жертвами атаки украинских силовиков в районе села Пионерское стали два мирных жителя, сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:34

2022-02-20T11:34

2022-02-20T13:25

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Жертвами атаки украинских силовиков в районе села Пионерское стали два мирных жителя, сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в ведомстве рассказали, что военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и попытались атаковать позиции Народной милиции."К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов", — говорится в сообщении.В представительстве ЛНР в СЦКК подтвердили эту информацию, отметив, что тела погибших сильно обгорели.Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому поводу уголовное дело.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев