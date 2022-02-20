ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства самопровозглашенной республики Сергей Козлов."Это все будет зависеть от условий", - ответил Козлов на вопрос, сколько продлится мобилизация. По его словам, призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат, подчеркнул Козлов."В указе главы (республики) о мобилизации написано: и те, кто состоит на военном учете, и те, кто не состоит на военном учете, но обязан был там состоять", - отметил он.Количество уже призванных граждан ЛНР он назвать отказался."По количеству - это военная тайна, но первые подразделения уже формируются", - сообщил глава правительства ЛНР.Козлов добавил, что ему "было приятно видеть, что откликнулись выполнить свой конституционный долг ребята, которые воевали в 2014-2015 году".Мобилизация в ЛНР началась накануне, в субботу 19 февраля.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации
Глава правительства ЛНР Козлов: сроки мобилизации жителей будут зависеть от условий
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства самопровозглашенной республики Сергей Козлов.
"Это все будет зависеть от условий", - ответил Козлов на вопрос, сколько продлится мобилизация. По его словам, призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат, подчеркнул Козлов.
"В указе главы (республики) о мобилизации написано: и те, кто состоит на военном учете, и те, кто не состоит на военном учете, но обязан был там состоять", - отметил он.
Количество уже призванных граждан ЛНР он назвать отказался.
"По количеству - это военная тайна, но первые подразделения уже формируются", - сообщил глава правительства ЛНР.
Козлов добавил, что ему "было приятно видеть, что откликнулись выполнить свой конституционный долг ребята, которые воевали в 2014-2015 году".
Мобилизация в ЛНР началась накануне, в субботу 19 февраля.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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