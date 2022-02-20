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В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации

В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации

Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:51

2022-02-20T09:51

2022-02-20T12:30

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир зеленский

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства самопровозглашенной республики Сергей Козлов."Это все будет зависеть от условий", - ответил Козлов на вопрос, сколько продлится мобилизация. По его словам, призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат, подчеркнул Козлов."В указе главы (республики) о мобилизации написано: и те, кто состоит на военном учете, и те, кто не состоит на военном учете, но обязан был там состоять", - отметил он.Количество уже призванных граждан ЛНР он назвать отказался."По количеству - это военная тайна, но первые подразделения уже формируются", - сообщил глава правительства ЛНР.Козлов добавил, что ему "было приятно видеть, что откликнулись выполнить свой конституционный долг ребята, которые воевали в 2014-2015 году".Мобилизация в ЛНР началась накануне, в субботу 19 февраля.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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"Все будет зависеть от условий" – Сергей Козлов о сроках мобилизации в ЛНР Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства самопровозглашенной республики Сергей Козлов. 2022-02-20T09:51 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр