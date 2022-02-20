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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773873613.html
В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации
В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации
Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:51
2022-02-20T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства самопровозглашенной республики Сергей Козлов."Это все будет зависеть от условий", - ответил Козлов на вопрос, сколько продлится мобилизация. По его словам, призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат, подчеркнул Козлов."В указе главы (республики) о мобилизации написано: и те, кто состоит на военном учете, и те, кто не состоит на военном учете, но обязан был там состоять", - отметил он.Количество уже призванных граждан ЛНР он назвать отказался."По количеству - это военная тайна, но первые подразделения уже формируются", - сообщил глава правительства ЛНР.Козлов добавил, что ему "было приятно видеть, что откликнулись выполнить свой конституционный долг ребята, которые воевали в 2014-2015 году".Мобилизация в ЛНР началась накануне, в субботу 19 февраля.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/nevstuplenie-1773869999.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
"Все будет зависеть от условий" – Сергей Козлов о сроках мобилизации в ЛНР
Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства самопровозглашенной республики Сергей Козлов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр
09:51 20.02.2022 (обновлено: 12:30 20.02.2022)
 
В ЛНР рассказали, от чего будут зависеть сроки мобилизации

Глава правительства ЛНР Козлов: сроки мобилизации жителей будут зависеть от условий

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Сроки проведения мобилизации в ЛНР и количество граждан, которых собираются призвать, "будет зависеть от условий", заявил журналистам глава правительства самопровозглашенной республики Сергей Козлов.
"Это все будет зависеть от условий", - ответил Козлов на вопрос, сколько продлится мобилизация. По его словам, призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат, подчеркнул Козлов.
"В указе главы (республики) о мобилизации написано: и те, кто состоит на военном учете, и те, кто не состоит на военном учете, но обязан был там состоять", - отметил он.
Количество уже призванных граждан ЛНР он назвать отказался.
"По количеству - это военная тайна, но первые подразделения уже формируются", - сообщил глава правительства ЛНР.
Козлов добавил, что ему "было приятно видеть, что откликнулись выполнить свой конституционный долг ребята, которые воевали в 2014-2015 году".
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Экс-депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО
Мобилизация в ЛНР началась накануне, в субботу 19 февраля.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

Поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанк

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Жители Донецка заходят на участок оповещения в Администрации Киевского района во время массовой эвакуации на территорию России в Ростовскую область
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Сергей Батурин

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Илья Питалев

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

Сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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