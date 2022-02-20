https://ria.ru/20220220/donbass-1773870414.html

В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

В Россию прибыли уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:27

2022-02-20T09:27

2022-02-20T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. В Россию прибыли уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.Около двух тысяч человек отправились в Воронежскую и Курскую области — по словам Чуприяна, ночью ушли три поезда.Глава МЧС добавил, что ведомство проверяет всю информацию о размещении беженцев и будет реагировать на каждый проблемный случай."И это тоже стимулирует на местах глав муниципальных образований работать более оперативно. Да, есть где-то какие-то задержки, мы не скрываем", — заключил он.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону