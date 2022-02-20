https://ria.ru/20220220/donbass-1773863452.html

В ЛНР предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета

В ЛНР предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета

Местный оператор предупредил жителей ЛНР о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:13

2022-02-20T08:13

2022-02-20T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Местный оператор предупредил жителей ЛНР о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом.Пока что связь работает, передает корреспондент РИА Новости.В последние три дня обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне объявили всеобщую мобилизацию, а также начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина