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Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума
Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума - РИА Новости, 20.02.2022
Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума
Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать "грязную бомбу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:50
2022-02-20T13:26
в мире
украина
владимир зеленский
твэл
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать "грязную бомбу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение"."Уран у них есть, конечно ... У них есть отработанные ТВЭЛы (отработавшее ядерное топливо - ред.) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую "грязную бомбу", то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения. Они могут это сделать", - пояснил эксперт, отметив при этом, что такие действия приведут к тому, что "Россия и Соединенные Штаты дадут им по рукам со страшной силой".Это может привести Украину к статусу изгоя, добавил эксперт. "Это (высказывания Зеленского о Будапештском меморандуме – ред.) такой дипломатический-террористический активизм, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания", - считает Жарихин.На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: "конечно, невозможно". "Никто им не позволит это сделать", - уверен Жарихин.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
https://ria.ru/20220220/ukraina-1773901302.html
https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772967034.html
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в мире, украина, владимир зеленский, твэл
12:50 20.02.2022 (обновлено: 13:26 20.02.2022)
 
Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума

Эксперт Жарихин: Киев, выйдя из Будапештского меморандума, может создать "грязную бомбу"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать "грязную бомбу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
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"Уран у них есть, конечно ... У них есть отработанные ТВЭЛы (отработавшее ядерное топливо - ред.) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую "грязную бомбу", то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения. Они могут это сделать", - пояснил эксперт, отметив при этом, что такие действия приведут к тому, что "Россия и Соединенные Штаты дадут им по рукам со страшной силой".
Это может привести Украину к статусу изгоя, добавил эксперт. "Это (высказывания Зеленского о Будапештском меморандуме – ред.) такой дипломатический-террористический активизм, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания", - считает Жарихин.
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На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: "конечно, невозможно". "Никто им не позволит это сделать", - уверен Жарихин.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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