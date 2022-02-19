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Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия
Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что созывает для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, документ... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:28
2022-02-19T20:22
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что созывает для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, документ предполагает в том числе неядерный статус государства.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал.В свою очередь, Москва, Вашингтон и Лондон обязались гарантировать Киеву безопасность.В конце минувшего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев хочет получить оборонительное вооружение в качестве компенсации за переданный ядерный арсенал.
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в мире, украина, владимир зеленский
18:28 19.02.2022 (обновлено: 20:22 19.02.2022)
 
Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия

Президент Украины Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что созывает для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, документ предполагает в том числе неядерный статус государства.

"Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — заявил глава государства на Мюнхенской конференции по безопасности.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал.
В свою очередь, Москва, Вашингтон и Лондон обязались гарантировать Киеву безопасность.
В конце минувшего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев хочет получить оборонительное вооружение в качестве компенсации за переданный ядерный арсенал.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:23
Зеленский предложил Путину встретиться
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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