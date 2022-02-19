18:28 19.02.2022 (обновлено: 20:22 19.02.2022)
Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия
Президент Украины Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что созывает для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, документ предполагает в том числе неядерный статус государства.
"Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — заявил глава государства на Мюнхенской конференции по безопасности.
В конце минувшего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев хочет получить оборонительное вооружение в качестве компенсации за переданный ядерный арсенал.
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Опубликовано: Александра Покровская