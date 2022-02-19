https://ria.ru/20220219/navalnyy-1773797320.html

Навальный подал шестой иск к ИК-2 во Владимирской области

Навальный подал шестой иск к ИК-2 во Владимирской области - РИА Новости, 19.02.2022

Навальный подал шестой иск к ИК-2 во Владимирской области

Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области шестой иск к исправительной колонии №2, где он отбывает наказание, следует из материалов РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:04

2022-02-19T17:04

2022-02-19T17:04

происшествия

бруно лепру

вадим кобзев

франция

россия

владимир

следственный комитет россии (ск рф)

ив роше

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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области шестой иск к исправительной колонии №2, где он отбывает наказание, следует из материалов дел на сайте суда. Предыдущие иски Навального к колонии были отклонены или прекращены из-за отказа самого истца."Категория дела... Обжалование действий должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений... Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы", - указано на сайте суда.Административное исковое заявление зарегистрировано 18 февраля. Истцом обозначен Навальный, представитель - адвокат Вадим Кобзев, административный ответчик - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Суть требований на сайте не уточняется.Петушинский районный суд ранее рассмотрел пять исков Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет, невыдачи книг, отказа засчитывать деньги, которые он получает по "внешнему" трудовому контракту, постановки на учет как склонного к экстремизму. По второму и третьему искам производство было прекращено в связи с отказом от них истца, в удовлетворении остальных суд отказал.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20220218/navalnyy-1773601853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, бруно лепру, вадим кобзев, франция, россия, владимир, следственный комитет россии (ск рф), ив роше, алексей навальный