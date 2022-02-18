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Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок
Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок - РИА Новости, 18.02.2022
Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок
Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:05
2022-02-18T12:05
2022-02-18T13:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, Дмитрий Шепелев и другие знаменитости рассказали о своих впечатлениях.Андрей МалаховВедущий вместе с командой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" следил за Олимпиадой прямо на рабочем месте – в аппаратной. На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как все напряженно смотрят на экран .Сразу после объявления результатов ведущий обсудил в студии прокат фигуристок с гостями и экспертами.Лера КудрявцеваВедущая посвятила в Instagram отдельный пост итогам соревнований. Она отметила, что зла.В комментариях поклонники разделили эмоции Кудрявцевой.Дмитрий ШепелевИтоги фигурного проката для себя подвел и Дмитрий Шепелев. Он также добавил со ссылкой на СМИ, что выступления фигуристок смотрел каждый шестой россиянин. Сам ведущий признался, что "торчал в пробке".Максим ГалкинШоумен посвятил фигуристкам две публикации – он поздравил чемпионок с медалями и пожелал Валиевой сил.Ксения БородинаЗвезда шоу "Дом 2" акцентировала внимание на выступлении Александры Трусовой.Ранее ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". После падения в одном из прокатов Ксения упала, расплакалась и хотела покинуть проект.
https://ria.ru/20211208/kudryavtseva-1762756056.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, андрей малахов, лера кудрявцева, ксения бородина, дмитрий шепелев, максим галкин, шоу-бизнес, олимпиада, олимпийские игры, пекин, камила валиева, анна щербакова, александра трусова
12:05 18.02.2022 (обновлено: 13:00 18.02.2022)
Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок
Малахов рассказал о том, как следил за выступлением российских фигуристок на Олимпиаде
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, Дмитрий Шепелев и другие знаменитости рассказали о своих впечатлениях.
Андрей Малахов
Ведущий вместе с командой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" следил за Олимпиадой прямо на рабочем месте – в аппаратной. На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как все напряженно смотрят на экран .
"Вся аппаратная смотрела с замиранием сердца…", – отметил Малахов.
Сразу после объявления результатов ведущий обсудил в студии прокат фигуристок с гостями и экспертами.
Лера Кудрявцева
Ведущая посвятила
в Instagram отдельный пост итогам соревнований. Она отметила, что зла.
"Давно не было таких дней, когда с утра ты уже злая. Раздражает даже какая-то мелочь. Задумываюсь купить грушу и повесить дома, чтоб выпускать пар. Еще и Валиеву "добили", как и хотели, девочка не выдержала. А кто выдержал бы такое в 15 лет?" – написала Лера.
В комментариях поклонники разделили эмоции Кудрявцевой.
"Я расплакалась, когда она выступала, очень жалко девочку. Надеюсь, что она в дальнейшем порвет всех и завоюет свою золотую медаль!", "Один в один я сегодня в таком же настроении", "Сижу, рыдаю, а надо работать", – написали в комментариях.
Дмитрий Шепелев
Итоги фигурного проката для себя подвел и Дмитрий Шепелев.
"Большой спорт жесток. На видео Александра Трусова, которая сегодня первой в мире выполнила за выступление пять четверных прыжков, но заняла второе место, кричит, что ненавидит этот спорт. В это время Камила Валиева плачет на плече своего тренера", – написал Дмитрий.
Он также добавил со ссылкой на СМИ, что выступления фигуристок смотрел каждый шестой россиянин. Сам ведущий признался, что "торчал в пробке".
Максим Галкин
Шоумен посвятил фигуристкам две публикации – он поздравил чемпионок с медалями и пожелал Валиевой сил.
"Самые сильные переживания за наших прекрасных фигуристок! Очень рад за Щербакову – Анечка, с победой тебя! Поздравления Александре Трусовой с серебром! Дай бог сил Камиле Валиевой пережить сегодняшнюю неудачу", – написал Галкин.
Ксения Бородина
Звезда шоу "Дом 2" акцентировала внимание на выступлении Александры Трусовой.
"Саша, с тобой всем сердцем! Ты такой подвиг совершила! Помни, все еще впереди", – написала Бородина.
Ранее ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". После падения в одном из прокатов Ксения упала, расплакалась и хотела покинуть проект.
"Мы сидели на диване после проката, и я говорю: "Я больше никогда не вернусь сюда". И не потому что ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду, и на момент подумала: а может уйти?" – рассказывала Бородина.