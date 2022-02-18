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Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок

Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок - РИА Новости, 18.02.2022

Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок

Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:05

2022-02-18T12:05

2022-02-18T13:00

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андрей малахов

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, Дмитрий Шепелев и другие знаменитости рассказали о своих впечатлениях.Андрей МалаховВедущий вместе с командой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" следил за Олимпиадой прямо на рабочем месте – в аппаратной. На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как все напряженно смотрят на экран .Сразу после объявления результатов ведущий обсудил в студии прокат фигуристок с гостями и экспертами.Лера КудрявцеваВедущая посвятила в Instagram отдельный пост итогам соревнований. Она отметила, что зла.В комментариях поклонники разделили эмоции Кудрявцевой.Дмитрий ШепелевИтоги фигурного проката для себя подвел и Дмитрий Шепелев. Он также добавил со ссылкой на СМИ, что выступления фигуристок смотрел каждый шестой россиянин. Сам ведущий признался, что "торчал в пробке".Максим ГалкинШоумен посвятил фигуристкам две публикации – он поздравил чемпионок с медалями и пожелал Валиевой сил.Ксения БородинаЗвезда шоу "Дом 2" акцентировала внимание на выступлении Александры Трусовой.Ранее ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". После падения в одном из прокатов Ксения упала, расплакалась и хотела покинуть проект.

https://ria.ru/20211208/kudryavtseva-1762756056.html

https://ria.ru/20211110/borodina-1758417107.html

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