Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220218/zvezdy-1773511445.html
Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок
Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок - РИА Новости, 18.02.2022
Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок
Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:05
2022-02-18T13:00
шоубиз
знаменитости
андрей малахов
лера кудрявцева
ксения бородина
дмитрий шепелев
максим галкин
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773502566_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b61977515e342e68d0812c5557d3ea58.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, Дмитрий Шепелев и другие знаменитости рассказали о своих впечатлениях.Андрей МалаховВедущий вместе с командой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" следил за Олимпиадой прямо на рабочем месте – в аппаратной. На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как все напряженно смотрят на экран .Сразу после объявления результатов ведущий обсудил в студии прокат фигуристок с гостями и экспертами.Лера КудрявцеваВедущая посвятила в Instagram отдельный пост итогам соревнований. Она отметила, что зла.В комментариях поклонники разделили эмоции Кудрявцевой.Дмитрий ШепелевИтоги фигурного проката для себя подвел и Дмитрий Шепелев. Он также добавил со ссылкой на СМИ, что выступления фигуристок смотрел каждый шестой россиянин. Сам ведущий признался, что "торчал в пробке".Максим ГалкинШоумен посвятил фигуристкам две публикации – он поздравил чемпионок с медалями и пожелал Валиевой сил.Ксения БородинаЗвезда шоу "Дом 2" акцентировала внимание на выступлении Александры Трусовой.Ранее ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". После падения в одном из прокатов Ксения упала, расплакалась и хотела покинуть проект.
https://ria.ru/20211208/kudryavtseva-1762756056.html
https://ria.ru/20211110/borodina-1758417107.html
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773503627_0:0:789:588_1920x0_80_0_0_d196d5d1e9693f9df1bb07f66ea3d6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, андрей малахов, лера кудрявцева, ксения бородина, дмитрий шепелев, максим галкин, шоу-бизнес, олимпиада, олимпийские игры, пекин, камила валиева, анна щербакова, александра трусова
12:05 18.02.2022 (обновлено: 13:00 18.02.2022)
 
Малахов в аппаратной и злая Кудрявцева: как звезды болели за фигуристок

Малахов рассказал о том, как следил за выступлением российских фигуристок на Олимпиаде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Песня,Андрей Малахов, Лера Кудрявцева и Дмитрий Шепелев
Андрей Малахов, Лера Кудрявцева и Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Песня,
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Выступление российских спортсменок на Олимпиаде никого не оставило равнодушным: за прокатами наших фигуристок следили и звезды. Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, Дмитрий Шепелев и другие знаменитости рассказали о своих впечатлениях.

Андрей Малахов

Ведущий вместе с командой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" следил за Олимпиадой прямо на рабочем месте – в аппаратной. На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как все напряженно смотрят на экран .

"Вся аппаратная смотрела с замиранием сердца…", – отметил Малахов.

© @malakhov007/InstagramСкриншот сторис Андрея Малахова в Instagram
Скриншот сторис Андрея Малахова в Instagram
© @malakhov007/Instagram
Сразу после объявления результатов ведущий обсудил в студии прокат фигуристок с гостями и экспертами.

Лера Кудрявцева

Ведущая посвятила в Instagram отдельный пост итогам соревнований. Она отметила, что зла.

"Давно не было таких дней, когда с утра ты уже злая. Раздражает даже какая-то мелочь. Задумываюсь купить грушу и повесить дома, чтоб выпускать пар. Еще и Валиеву "добили", как и хотели, девочка не выдержала. А кто выдержал бы такое в 15 лет?" – написала Лера.

Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 14:51Шоубиз
Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем после "Песни года"
В комментариях поклонники разделили эмоции Кудрявцевой.

"Я расплакалась, когда она выступала, очень жалко девочку. Надеюсь, что она в дальнейшем порвет всех и завоюет свою золотую медаль!", "Один в один я сегодня в таком же настроении", "Сижу, рыдаю, а надо работать", – написали в комментариях.

Дмитрий Шепелев

Итоги фигурного проката для себя подвел и Дмитрий Шепелев.

"Большой спорт жесток. На видео Александра Трусова, которая сегодня первой в мире выполнила за выступление пять четверных прыжков, но заняла второе место, кричит, что ненавидит этот спорт. В это время Камила Валиева плачет на плече своего тренера", – написал Дмитрий.

© Фото : @dmitryshepelevСкриншот публикации Дмитрия Шепелева в Instagram
Скриншот публикации Дмитрия Шепелева в Instagram - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : @dmitryshepelev
Он также добавил со ссылкой на СМИ, что выступления фигуристок смотрел каждый шестой россиянин. Сам ведущий признался, что "торчал в пробке".

Максим Галкин

Шоумен посвятил фигуристкам две публикации – он поздравил чемпионок с медалями и пожелал Валиевой сил.

"Самые сильные переживания за наших прекрасных фигуристок! Очень рад за Щербакову – Анечка, с победой тебя! Поздравления Александре Трусовой с серебром! Дай бог сил Камиле Валиевой пережить сегодняшнюю неудачу", – написал Галкин.

Ксения Бородина

Звезда шоу "Дом 2" акцентировала внимание на выступлении Александры Трусовой.

"Саша, с тобой всем сердцем! Ты такой подвиг совершила! Помни, все еще впереди", – написала Бородина.

Ранее ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". После падения в одном из прокатов Ксения упала, расплакалась и хотела покинуть проект.
"Мы сидели на диване после проката, и я говорю: "Я больше никогда не вернусь сюда". И не потому что ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду, и на момент подумала: а может уйти?" – рассказывала Бородина.
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 15:43Шоубиз
Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"
 
ШоубизЗнаменитостиАндрей МалаховЛера КудрявцеваКсения БородинаДмитрий ШепелевМаксим ГалкинШоу-бизнесОлимпиадаОлимпийские игрыПекинКамила ВалиеваАнна ЩербаковаАлександра Трусова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала