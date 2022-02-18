https://ria.ru/20220218/vsu-1773656573.html

Главком ВСУ утверждает, что наступление на Донбасс не планируется

Главком ВСУ утверждает, что наступление на Донбасс не планируется - РИА Новости, 18.02.2022

Главком ВСУ утверждает, что наступление на Донбасс не планируется

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:08

2022-02-18T19:08

2022-02-18T20:01

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности, украинские военные не стреляют по жилым районам в Донбассе и не планировали диверсию в Горловке."Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении вооруженных сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ", - говорится в заявлении Залужного, опубликованном в Facebook в пятницу. По его словам, единственный приемлемый для Киева вариант по Донбассу - политико-дипломатический."Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются", - заявил главнокомандующий. Он также заявил, что Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали.Залужный добавил, что украинские военные первыми не открывают огонь в Донбассе, а лишь отвечают на обстрелы в случае угрозы их жизням или гражданскому населению."Мы не поддаемся провокациям. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции... Информация о диверсионных группах из состава объединенных сил, что якобы планировали подорвать хлор на очистных сооружениях Горловки, вообще не соответствует действительности", - заявил главнокомандующий ВСУ.Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Народная милиция в пятницу также обнародовала видео, на котором запечатлена попытка диверсионной разведывательной группы ВС Украины осуществить диверсию на территории ДНР. При этом в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773603249.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, валерий залужный, донецкая народная республика, луганская народная республика