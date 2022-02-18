https://ria.ru/20220218/vsu-1773656573.html
Главком ВСУ утверждает, что наступление на Донбасс не планируется
Главком ВСУ утверждает, что наступление на Донбасс не планируется - РИА Новости, 18.02.2022
Главком ВСУ утверждает, что наступление на Донбасс не планируется
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:08
2022-02-18T19:08
2022-02-18T20:01
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
валерий залужный
донецкая народная республика
луганская народная республика
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности, украинские военные не стреляют по жилым районам в Донбассе и не планировали диверсию в Горловке."Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении вооруженных сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ", - говорится в заявлении Залужного, опубликованном в Facebook в пятницу. По его словам, единственный приемлемый для Киева вариант по Донбассу - политико-дипломатический."Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются", - заявил главнокомандующий. Он также заявил, что Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали.Залужный добавил, что украинские военные первыми не открывают огонь в Донбассе, а лишь отвечают на обстрелы в случае угрозы их жизням или гражданскому населению."Мы не поддаемся провокациям. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции... Информация о диверсионных группах из состава объединенных сил, что якобы планировали подорвать хлор на очистных сооружениях Горловки, вообще не соответствует действительности", - заявил главнокомандующий ВСУ.Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Народная милиция в пятницу также обнародовала видео, на котором запечатлена попытка диверсионной разведывательной группы ВС Украины осуществить диверсию на территории ДНР. При этом в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773603249.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html
https://ria.ru/20220218/donetsk-1773620134.html
https://ria.ru/20220218/obstrely-1773467663.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, валерий залужный, донецкая народная республика, луганская народная республика
19:08 18.02.2022 (обновлено: 20:01 18.02.2022)
Главком ВСУ утверждает, что наступление на Донбасс не планируется
Главком ВСУ Залужный: украинские военные не планировали диверсию в Горловке
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности, украинские военные не стреляют по жилым районам в Донбассе и не планировали диверсию в Горловке.
"Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении вооруженных сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ", - говорится в заявлении Залужного, опубликованном в Facebook в пятницу. По его словам, единственный приемлемый для Киева вариант по Донбассу - политико-дипломатический.
"Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются", - заявил главнокомандующий. Он также заявил, что Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали.
Залужный добавил, что украинские военные первыми не открывают огонь в Донбассе, а лишь отвечают на обстрелы в случае угрозы их жизням или гражданскому населению.
"Мы не поддаемся провокациям. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции... Информация о диверсионных группах из состава объединенных сил, что якобы планировали подорвать хлор на очистных сооружениях Горловки, вообще не соответствует действительности", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Народная милиция в пятницу также обнародовала видео, на котором запечатлена попытка диверсионной разведывательной группы ВС Украины осуществить диверсию на территории ДНР. При этом в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов
, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев
целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе
, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР
подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины
, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников
утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина
намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ
. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин
заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Опубликовано: Кирилл Волков