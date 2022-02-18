https://ria.ru/20220218/shkolnik-1773680579.html

В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики

В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики - РИА Новости, 18.02.2022

В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики

Пуля из пневматической винтовки попала в скулу волгоградского школьника во время урока по военно-прикладному искусству, сообщили РИА Новости пресс-службе мэрии... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:56

2022-02-18T20:56

2022-02-18T20:56

россия

волгоград

происшествия

школа

дети

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ВОЛГОГРАД, 18 фев - РИА Новости. Пуля из пневматической винтовки попала в скулу волгоградского школьника во время урока по военно-прикладному искусству, сообщили РИА Новости пресс-службе мэрии Волгограда.По информации ведомства, во вторник в школе №129 Волгограда проводилось занятие по военно-прикладному искусству среди учеников старших классов. Об инциденте стало известно в пятницу, после того, как городской департамент образования провел проверку по факту инцидента."Один из учащихся при перезарядке учебной пневматической винтовки случайно произвел выстрел, пулька попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика", - сообщили РИА Новости в мэрии.По словам собеседника агентства, подростку была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.В ведомстве отметили, что информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220211/podrostok-1772331319.html

https://ria.ru/20220209/arest-1771821591.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, волгоград, происшествия, школа, дети