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В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики
В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики - РИА Новости, 18.02.2022
В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики
Пуля из пневматической винтовки попала в скулу волгоградского школьника во время урока по военно-прикладному искусству, сообщили РИА Новости пресс-службе мэрии... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:56
2022-02-18T20:56
россия
волгоград
происшествия
школа
дети
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ВОЛГОГРАД, 18 фев - РИА Новости. Пуля из пневматической винтовки попала в скулу волгоградского школьника во время урока по военно-прикладному искусству, сообщили РИА Новости пресс-службе мэрии Волгограда.По информации ведомства, во вторник в школе №129 Волгограда проводилось занятие по военно-прикладному искусству среди учеников старших классов. Об инциденте стало известно в пятницу, после того, как городской департамент образования провел проверку по факту инцидента."Один из учащихся при перезарядке учебной пневматической винтовки случайно произвел выстрел, пулька попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика", - сообщили РИА Новости в мэрии.По словам собеседника агентства, подростку была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.В ведомстве отметили, что информация о происшествии передана в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220211/podrostok-1772331319.html
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россия, волгоград, происшествия, школа, дети
20:56 18.02.2022
 
В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики

Пуля из пневматической винтовки попала в скулу волгоградского школьника во время урока

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 18 фев - РИА Новости. Пуля из пневматической винтовки попала в скулу волгоградского школьника во время урока по военно-прикладному искусству, сообщили РИА Новости пресс-службе мэрии Волгограда.
По информации ведомства, во вторник в школе №129 Волгограда проводилось занятие по военно-прикладному искусству среди учеников старших классов. Об инциденте стало известно в пятницу, после того, как городской департамент образования провел проверку по факту инцидента.
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"Один из учащихся при перезарядке учебной пневматической винтовки случайно произвел выстрел, пулька попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика", - сообщили РИА Новости в мэрии.
По словам собеседника агентства, подростку была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В ведомстве отметили, что информация о происшествии передана в правоохранительные органы.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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