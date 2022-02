https://ria.ru/20220218/sheeran-1773621034.html

Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита

Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита - РИА Новости, 18.02.2022

Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита

Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита "Bad Habits". Об этом певец сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:30

2022-02-18T20:30

2022-02-18T20:30

культура

новости культуры

музыка

эд ширан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773621459_177:0:3818:2048_1920x0_80_0_0_a29d89c5a352c44dcad0b3dceb407803.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита "Bad Habits". Об этом певец сообщил в личном микроблоге. Трек доступен на цифровых платформах. Также музыканты выпустили анимационное лирик-видео. Оно размещено на YouTube-канале группы Bring Me The Horizon.Оригинальная песня вышла 25 июня 2021 года. Она стала главным синглом нового альбома певца "=". Клип на эту композицию за первые часы после публикации набрал больше четырех миллионов просмотров.Ширан впервые исполнил "Bad Habits" с Bring Me The Horizon на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в начале февраля. Во время их выступления над сценой летали танцоры и использовались пиротехнические эффекты.Судя по комментариям под видео на YouTube, фанатам неожиданный дуэт поп-исполнителя и рокеров понравился.Британская рок-группа Bring Me the Horizon была основана в 2004 году в Шеффилде. Фронтмен команды — Оливер Сайкс. Ранее коллектив записывал треки с Граймс, солисткой Evanescence Эми Ли и другими.

https://ria.ru/20220212/sheeran-1772350927.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, эд ширан