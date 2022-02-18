https://ria.ru/20220218/sheeran-1773621034.html
Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита
Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита - РИА Новости, 18.02.2022
Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита
Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита "Bad Habits". Об этом певец сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:30
2022-02-18T20:30
2022-02-18T20:30
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эд ширан
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита "Bad Habits". Об этом певец сообщил в личном микроблоге. Трек доступен на цифровых платформах. Также музыканты выпустили анимационное лирик-видео. Оно размещено на YouTube-канале группы Bring Me The Horizon.Оригинальная песня вышла 25 июня 2021 года. Она стала главным синглом нового альбома певца "=". Клип на эту композицию за первые часы после публикации набрал больше четырех миллионов просмотров.Ширан впервые исполнил "Bad Habits" с Bring Me The Horizon на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в начале февраля. Во время их выступления над сценой летали танцоры и использовались пиротехнические эффекты.Судя по комментариям под видео на YouTube, фанатам неожиданный дуэт поп-исполнителя и рокеров понравился.Британская рок-группа Bring Me the Horizon была основана в 2004 году в Шеффилде. Фронтмен команды — Оливер Сайкс. Ранее коллектив записывал треки с Граймс, солисткой Evanescence Эми Ли и другими.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музыка, эд ширан
Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита
Эд Ширан записал новую версию трека "Bad Habits" с рок-группой Bring Me The Horizon
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Эд Ширан записал с Bring Me The Horizon рок-версию своего хита "Bad Habits". Об этом певец сообщил
в личном микроблоге.
Трек доступен на цифровых платформах. Также музыканты выпустили анимационное лирик-видео. Оно размещено на YouTube-канале группы Bring Me The Horizon.
Оригинальная песня вышла 25 июня 2021 года. Она стала главным синглом нового альбома певца "=". Клип на эту композицию за первые часы после публикации набрал
больше четырех миллионов просмотров.
Ширан впервые исполнил
"Bad Habits" с Bring Me The Horizon на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в начале февраля. Во время их выступления над сценой летали танцоры и использовались пиротехнические эффекты.
Судя по комментариям под видео на YouTube, фанатам неожиданный дуэт поп-исполнителя и рокеров понравился.
"Вообще-то я не слушаю Ширана, но вот такие миксы особенно с Bring Me the Horizon — это просто безупречно", "Эти ребята последовательно записывают хорошую музыку", "Никогда бы не подумал, что увижу этих парней на одной сцене, но как же круто они сработались! Спасибо", "Контраст между этими легендами такой огромный, что мы даже не думали, как нам нужен их дуэт", — отреагировали пользователи.
Британская рок-группа Bring Me the Horizon была основана в 2004 году в Шеффилде. Фронтмен команды — Оливер Сайкс. Ранее коллектив записывал треки с Граймс, солисткой Evanescence Эми Ли и другими.
Опубликовано: Елена Громова