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Культура
https://ria.ru/20220209/tseremoniya-1771842159.html
Триумф Адель и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards
Триумф Адель и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards - РИА Новости, 09.02.2022
Триумф Адель и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards
На лондонской арене O2 состоялась церемония награждения музыкальной премией Brit Awards, которую ежегодно вручают за достижения в индустрии. О том, чем... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:59
2022-02-09T13:59
фото
культура
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адель эдкинс
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На лондонской арене O2 состоялась церемония награждения музыкальной премией Brit Awards, которую ежегодно вручают за достижения в индустрии. О том, чем запомнилось это событие — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости культуры, адель эдкинс, эд ширан, музыка, maneskin (итальянская рок-группа), лондон, brit awards
13:59 09.02.2022
 
Триумф Адель и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards

Триумф Адель, падение в духе Мадонны и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На лондонской арене O2 состоялась церемония награждения музыкальной премией Brit Awards, которую ежегодно вручают за достижения в индустрии. О том, чем запомнилось это событие — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Триумфатором стала певица Адель, которая изначально была лидером по числу номинаций вместе с Эдом Шираном и хип-хоп исполнителями Дэйвом и Little Simz.

Но в результате все ключевые награды забрала Адель. Она стала лауреатом в категориях "Артист года", "Песня года" (трек "Easy on Me") и "Лучший британский альбом" (сборник "30").

Певица Адель на церемонии Brit Awards 2022
1 из 11

Триумфатором стала певица Адель, которая изначально была лидером по числу номинаций вместе с Эдом Шираном и хип-хоп исполнителями Дэйвом и Little Simz.

Но в результате все ключевые награды забрала Адель. Она стала лауреатом в категориях "Артист года", "Песня года" (трек "Easy on Me") и "Лучший британский альбом" (сборник "30").

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AFP 2022 / Tolga Akmen

"Лучшей группой" стали альтернативщики Wolf Alice. Они обошли Coldplay, Little Mix и другие сильные британские коллективы.

"Лучшей международной группой" назвали дуэт Silk Sonic, состоящий из Бруно Марса и Андерсона Паака.

Звезды R&B оттеснили ABBA, BTS, The War On Drugs и обаятельных рокеров из Италии Maneskin (на фото).

Итальянская рок-группа Maneskin на церемонии Brit Awards 2022 в Лондоне
2 из 11

"Лучшей группой" стали альтернативщики Wolf Alice. Они обошли Coldplay, Little Mix и другие сильные британские коллективы.

"Лучшей международной группой" назвали дуэт Silk Sonic, состоящий из Бруно Марса и Андерсона Паака.

Звезды R&B оттеснили ABBA, BTS, The War On Drugs и обаятельных рокеров из Италии Maneskin (на фото).

© AFP 2022 / Tolga Akmen
© REUTERS / Peter Cziborra

Среди рэперов лучшим стал Дэйв (Дэвид Омореги).

Хип-хоп исполнителю также доверили закрыть церемонию. Дэйв исполнил трек "In the Fire". К его выступлению также присоединились рэперы Fredo, Ghetts, Meekz, Giggs и госпел-хор. Финальным аккордом стало гитарное соло Дэйва и фаер-шоу, которое окутало сцену.

Дэйв выступает на церемонии Brit Awards 2022 в Лондоне
3 из 11

Среди рэперов лучшим стал Дэйв (Дэвид Омореги).

Хип-хоп исполнителю также доверили закрыть церемонию. Дэйв исполнил трек "In the Fire". К его выступлению также присоединились рэперы Fredo, Ghetts, Meekz, Giggs и госпел-хор. Финальным аккордом стало гитарное соло Дэйва и фаер-шоу, которое окутало сцену.

© REUTERS / Peter Cziborra
© AFP 2022 / Tolga Akmen

Хотя рэперша Little Simz (Симбиату Аджикаво) забрала всего одну награду из четырех возможных, став "Лучшим новым исполнителем", сделала это красиво.

Литтл Симс выступает на церемонии Brit Awards 2022 в Лондоне
4 из 11

Хотя рэперша Little Simz (Симбиату Аджикаво) забрала всего одну награду из четырех возможных, став "Лучшим новым исполнителем", сделала это красиво.

© AFP 2022 / Tolga Akmen
© REUTERS / Peter Cziborra

На Brit Awards она исполнила "Introvert" и "Woman". Выступление артистки получилось эффектным. Ее носили танцоры на руках, как рок-звезду, а в какой-то момент на сцене появилась Эмма Коррин из "Короны" в огромной белой шляпе.

В таком виде актриса зачитала мощную речь о феминизме.

Литтл Симс на церемонии Brit Awards 2022 в Лондоне
5 из 11

На Brit Awards она исполнила "Introvert" и "Woman". Выступление артистки получилось эффектным. Ее носили танцоры на руках, как рок-звезду, а в какой-то момент на сцене появилась Эмма Коррин из "Короны" в огромной белой шляпе.

В таком виде актриса зачитала мощную речь о феминизме.

© REUTERS / Peter Cziborra
© REUTERS / Peter Cziborra

Эд Ширан хоть и кажется скромником, на сцене он один из лучших шоуменов. Наверное, поэтому ему поручили открывать церемонию. Музыкант исполнил хит "Bad Habits" в необычной — панк-роковой манере вместе с участниками группы Bring Me the Horizon.

В это время над сценой также летали танцоры и искрились пиротехнические элементы.

Эд Ширан выступает на церемонии Brit Awards 2022 в Лондоне
6 из 11

Эд Ширан хоть и кажется скромником, на сцене он один из лучших шоуменов. Наверное, поэтому ему поручили открывать церемонию. Музыкант исполнил хит "Bad Habits" в необычной — панк-роковой манере вместе с участниками группы Bring Me the Horizon.

В это время над сценой также летали танцоры и искрились пиротехнические элементы.

© REUTERS / Peter Cziborra
© REUTERS / Peter Cziborra

А вот британская певица Энн-Мари стала мемом. Она драматично упала на церемонии, поскользнувшись на лестнице посреди исполнения своей песни "Don’t Play". На мгновение артистка даже прервала представление, пока один из танцоров не помог ей подняться.

В соцсетях пользователи сразу стали сравнивать падение Энн-Мари с Мадонной, которая в 2015 году оказалась в похожей ситуации на Brit Awards. Тогда Мадонна тоже упала на лестнице, запутавшись в плаще.

После инцидента Энн-Мари отшутилась в твиттере: "Мне все равно не нужна была моя левая лодыжка". За несколько часов ее пост набрал более 100 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев о том, как достойно она вышла из положения.

Энн-Мари на церемонии Brit Awards 2022 в Лондоне
7 из 11

А вот британская певица Энн-Мари стала мемом. Она драматично упала на церемонии, поскользнувшись на лестнице посреди исполнения своей песни "Don’t Play". На мгновение артистка даже прервала представление, пока один из танцоров не помог ей подняться.

В соцсетях пользователи сразу стали сравнивать падение Энн-Мари с Мадонной, которая в 2015 году оказалась в похожей ситуации на Brit Awards. Тогда Мадонна тоже упала на лестнице, запутавшись в плаще.

После инцидента Энн-Мари отшутилась в твиттере: "Мне все равно не нужна была моя левая лодыжка". За несколько часов ее пост набрал более 100 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев о том, как достойно она вышла из положения.

© REUTERS / Peter Cziborra
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Гостями церемонии стали многие знаменитости. Например, звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс и ее бойфренд, участник группы Snow Patrol Джонни Макдэйд превратили светский выход в "идеальное свидание".

Оба надели черные наряды, чем напоминали спецагентов, и без стеснения демонстрировали нежные чувства.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд на церемонии Brit Awards 2022 в Лондоне
8 из 11

Гостями церемонии стали многие знаменитости. Например, звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс и ее бойфренд, участник группы Snow Patrol Джонни Макдэйд превратили светский выход в "идеальное свидание".

Оба надели черные наряды, чем напоминали спецагентов, и без стеснения демонстрировали нежные чувства.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

На красной дорожке одним из самых запоминающихся стало появление Молли Кинг, солистки группы Saturdays.

Она вышла в ярко-желтом платье-мини с бантами спереди. Ее смелый образ в стиле "Barbie Girl" дополнили черные туфли на высокой шпильке и простой макияж.

Молли Кинг перед церемонией Brit Awards 2022 в Лондоне
9 из 11

На красной дорожке одним из самых запоминающихся стало появление Молли Кинг, солистки группы Saturdays.

Она вышла в ярко-желтом платье-мини с бантами спереди. Ее смелый образ в стиле "Barbie Girl" дополнили черные туфли на высокой шпильке и простой макияж.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Восемнадцатилетняя Оливия Родриго, которая получила статуэтку в номинации "Лучшая международная песня года" за трек "Good 4 U" блистала в длинном серебристом платье. Главным украшением ее образа стали распущенные волосы.

Оливия Родриго перед церемонией Brit Awards 2022 в Лондоне
10 из 11

Восемнадцатилетняя Оливия Родриго, которая получила статуэтку в номинации "Лучшая международная песня года" за трек "Good 4 U" блистала в длинном серебристом платье. Главным украшением ее образа стали распущенные волосы.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© REUTERS / Tom Nicholson

Экс-вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс почти не оставила места для воображения, когда пришла на Brit Awards в черном платье с вырезами.

Смелый наряд она дополнила парой черных перчаток, туфлями с ремешками и дымчатым макияжем глаз. А еще в таком виде Робертс стала очень похожа на нашу Ирина Аллегрову.

Эшли Робертс перед церемонией Brit Awards 2022 в Лондоне
11 из 11

Экс-вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс почти не оставила места для воображения, когда пришла на Brit Awards в черном платье с вырезами.

Смелый наряд она дополнила парой черных перчаток, туфлями с ремешками и дымчатым макияжем глаз. А еще в таком виде Робертс стала очень похожа на нашу Ирина Аллегрову.

© REUTERS / Tom Nicholson
 
КультураФотоНовости культурыАдель ЭдкинсЭд ШиранМузыкаManeskin (итальянская рок-группа)ЛондонBRIT awards
 
 
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