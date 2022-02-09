Триумф Адель и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards

Триумф Адель, падение в духе Мадонны и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards
Триумфатором стала певица Адель, которая изначально была лидером по числу номинаций вместе с Эдом Шираном и хип-хоп исполнителями Дэйвом и Little Simz.
Но в результате все ключевые награды забрала Адель. Она стала лауреатом в категориях "Артист года", "Песня года" (трек "Easy on Me") и "Лучший британский альбом" (сборник "30").
Триумфатором стала певица Адель, которая изначально была лидером по числу номинаций вместе с Эдом Шираном и хип-хоп исполнителями Дэйвом и Little Simz.
Но в результате все ключевые награды забрала Адель. Она стала лауреатом в категориях "Артист года", "Песня года" (трек "Easy on Me") и "Лучший британский альбом" (сборник "30").
"Лучшей группой" стали альтернативщики Wolf Alice. Они обошли Coldplay, Little Mix и другие сильные британские коллективы.
"Лучшей международной группой" назвали дуэт Silk Sonic, состоящий из Бруно Марса и Андерсона Паака.
Звезды R&B оттеснили ABBA, BTS, The War On Drugs и обаятельных рокеров из Италии Maneskin (на фото).
"Лучшей группой" стали альтернативщики Wolf Alice. Они обошли Coldplay, Little Mix и другие сильные британские коллективы.
"Лучшей международной группой" назвали дуэт Silk Sonic, состоящий из Бруно Марса и Андерсона Паака.
Звезды R&B оттеснили ABBA, BTS, The War On Drugs и обаятельных рокеров из Италии Maneskin (на фото).
Среди рэперов лучшим стал Дэйв (Дэвид Омореги).
Хип-хоп исполнителю также доверили закрыть церемонию. Дэйв исполнил трек "In the Fire". К его выступлению также присоединились рэперы Fredo, Ghetts, Meekz, Giggs и госпел-хор. Финальным аккордом стало гитарное соло Дэйва и фаер-шоу, которое окутало сцену.
Среди рэперов лучшим стал Дэйв (Дэвид Омореги).
Хип-хоп исполнителю также доверили закрыть церемонию. Дэйв исполнил трек "In the Fire". К его выступлению также присоединились рэперы Fredo, Ghetts, Meekz, Giggs и госпел-хор. Финальным аккордом стало гитарное соло Дэйва и фаер-шоу, которое окутало сцену.
Хотя рэперша Little Simz (Симбиату Аджикаво) забрала всего одну награду из четырех возможных, став "Лучшим новым исполнителем", сделала это красиво.
Хотя рэперша Little Simz (Симбиату Аджикаво) забрала всего одну награду из четырех возможных, став "Лучшим новым исполнителем", сделала это красиво.
На Brit Awards она исполнила "Introvert" и "Woman". Выступление артистки получилось эффектным. Ее носили танцоры на руках, как рок-звезду, а в какой-то момент на сцене появилась Эмма Коррин из "Короны" в огромной белой шляпе.
В таком виде актриса зачитала мощную речь о феминизме.
На Brit Awards она исполнила "Introvert" и "Woman". Выступление артистки получилось эффектным. Ее носили танцоры на руках, как рок-звезду, а в какой-то момент на сцене появилась Эмма Коррин из "Короны" в огромной белой шляпе.
В таком виде актриса зачитала мощную речь о феминизме.
Эд Ширан хоть и кажется скромником, на сцене он один из лучших шоуменов. Наверное, поэтому ему поручили открывать церемонию. Музыкант исполнил хит "Bad Habits" в необычной — панк-роковой манере вместе с участниками группы Bring Me the Horizon.
В это время над сценой также летали танцоры и искрились пиротехнические элементы.
Эд Ширан хоть и кажется скромником, на сцене он один из лучших шоуменов. Наверное, поэтому ему поручили открывать церемонию. Музыкант исполнил хит "Bad Habits" в необычной — панк-роковой манере вместе с участниками группы Bring Me the Horizon.
В это время над сценой также летали танцоры и искрились пиротехнические элементы.
А вот британская певица Энн-Мари стала мемом. Она драматично упала на церемонии, поскользнувшись на лестнице посреди исполнения своей песни "Don’t Play". На мгновение артистка даже прервала представление, пока один из танцоров не помог ей подняться.
В соцсетях пользователи сразу стали сравнивать падение Энн-Мари с Мадонной, которая в 2015 году оказалась в похожей ситуации на Brit Awards. Тогда Мадонна тоже упала на лестнице, запутавшись в плаще.
После инцидента Энн-Мари отшутилась в твиттере: "Мне все равно не нужна была моя левая лодыжка". За несколько часов ее пост набрал более 100 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев о том, как достойно она вышла из положения.
А вот британская певица Энн-Мари стала мемом. Она драматично упала на церемонии, поскользнувшись на лестнице посреди исполнения своей песни "Don’t Play". На мгновение артистка даже прервала представление, пока один из танцоров не помог ей подняться.
В соцсетях пользователи сразу стали сравнивать падение Энн-Мари с Мадонной, которая в 2015 году оказалась в похожей ситуации на Brit Awards. Тогда Мадонна тоже упала на лестнице, запутавшись в плаще.
После инцидента Энн-Мари отшутилась в твиттере: "Мне все равно не нужна была моя левая лодыжка". За несколько часов ее пост набрал более 100 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев о том, как достойно она вышла из положения.
Гостями церемонии стали многие знаменитости. Например, звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс и ее бойфренд, участник группы Snow Patrol Джонни Макдэйд превратили светский выход в "идеальное свидание".
Оба надели черные наряды, чем напоминали спецагентов, и без стеснения демонстрировали нежные чувства.
Гостями церемонии стали многие знаменитости. Например, звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс и ее бойфренд, участник группы Snow Patrol Джонни Макдэйд превратили светский выход в "идеальное свидание".
Оба надели черные наряды, чем напоминали спецагентов, и без стеснения демонстрировали нежные чувства.
На красной дорожке одним из самых запоминающихся стало появление Молли Кинг, солистки группы Saturdays.
Она вышла в ярко-желтом платье-мини с бантами спереди. Ее смелый образ в стиле "Barbie Girl" дополнили черные туфли на высокой шпильке и простой макияж.
На красной дорожке одним из самых запоминающихся стало появление Молли Кинг, солистки группы Saturdays.
Она вышла в ярко-желтом платье-мини с бантами спереди. Ее смелый образ в стиле "Barbie Girl" дополнили черные туфли на высокой шпильке и простой макияж.
Восемнадцатилетняя Оливия Родриго, которая получила статуэтку в номинации "Лучшая международная песня года" за трек "Good 4 U" блистала в длинном серебристом платье. Главным украшением ее образа стали распущенные волосы.
Восемнадцатилетняя Оливия Родриго, которая получила статуэтку в номинации "Лучшая международная песня года" за трек "Good 4 U" блистала в длинном серебристом платье. Главным украшением ее образа стали распущенные волосы.
Экс-вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс почти не оставила места для воображения, когда пришла на Brit Awards в черном платье с вырезами.
Смелый наряд она дополнила парой черных перчаток, туфлями с ремешками и дымчатым макияжем глаз. А еще в таком виде Робертс стала очень похожа на нашу Ирина Аллегрову.
Экс-вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс почти не оставила места для воображения, когда пришла на Brit Awards в черном платье с вырезами.
Смелый наряд она дополнила парой черных перчаток, туфлями с ремешками и дымчатым макияжем глаз. А еще в таком виде Робертс стала очень похожа на нашу Ирина Аллегрову.