Триумф Адель и немного Аллегровой: в Лондоне вручили Brit Awards

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Триумфатором стала певица Адель, которая изначально была лидером по числу номинаций вместе с Эдом Шираном и хип-хоп исполнителями Дэйвом и Little Simz.

Но в результате все ключевые награды забрала Адель. Она стала лауреатом в категориях "Артист года", "Песня года" (трек "Easy on Me") и "Лучший британский альбом" (сборник "30").