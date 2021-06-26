https://ria.ru/20210626/sheeran-1738613054.html

Клип Эда Ширана за первые часы набрал больше четырех миллионов просмотров

Клип Эда Ширана за первые часы набрал больше четырех миллионов просмотров - РИА Новости, 26.06.2021

Клип Эда Ширана за первые часы набрал больше четырех миллионов просмотров

Английский певец Эд Ширан представил на всех цифровых площадках новый трек "Bad habits" и опубликовал на YouTube клип на него, снятый Дэйвом Мейерсом. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T02:23

2021-06-26T02:23

2021-06-26T02:23

культура

новости культуры

эд ширан

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Английский певец Эд Ширан представил на всех цифровых площадках новый трек "Bad habits" и опубликовал на YouTube клип на него, снятый Дэйвом Мейерсом. "Как здорово вернуться к вам с новым синглом. Я хотел, чтобы клип на "Bad habits" в мистическом ключе отразил природу привычек, поэтому я остановился на теме вампиров. Было мега весело вживаться в образ, но только не когда приходилось лезть на высоту (это было не так весело). Наслаждайтесь", — рассказал Ширан о новой работе. В ролике музыкант появляется в образе гламурного вампира с блестками на глазах, ярко-розовом костюме и, разумеется, острыми клыками. Вместе с компанией таких же модных вурдалаков он устраивает хаос на улицах города. Но когда восходит солнце, герой Ширана, в отличие от своих товарищей, которые от ярких лучей тут же превращаются в пепел, становится собой: рыжим парнем с гитарой. За несколько часов с момента релиза клип набрал более четырех миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. В комментариях многие отметили, что рады возвращению Эда Ширана в музыку. Ранее исполнитель брал паузу в карьере, чтобы больше времени посвящать семье.

https://ria.ru/20210602/sheeran-1735145402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, эд ширан