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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210626/sheeran-1738613054.html
Клип Эда Ширана за первые часы набрал больше четырех миллионов просмотров
Клип Эда Ширана за первые часы набрал больше четырех миллионов просмотров - РИА Новости, 26.06.2021
Клип Эда Ширана за первые часы набрал больше четырех миллионов просмотров
Английский певец Эд Ширан представил на всех цифровых площадках новый трек "Bad habits" и опубликовал на YouTube клип на него, снятый Дэйвом Мейерсом. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T02:23
2021-06-26T02:23
культура
новости культуры
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Английский певец Эд Ширан представил на всех цифровых площадках новый трек "Bad habits" и опубликовал на YouTube клип на него, снятый Дэйвом Мейерсом. "Как здорово вернуться к вам с новым синглом. Я хотел, чтобы клип на "Bad habits" в мистическом ключе отразил природу привычек, поэтому я остановился на теме вампиров. Было мега весело вживаться в образ, но только не когда приходилось лезть на высоту (это было не так весело). Наслаждайтесь", — рассказал Ширан о новой работе. В ролике музыкант появляется в образе гламурного вампира с блестками на глазах, ярко-розовом костюме и, разумеется, острыми клыками. Вместе с компанией таких же модных вурдалаков он устраивает хаос на улицах города. Но когда восходит солнце, герой Ширана, в отличие от своих товарищей, которые от ярких лучей тут же превращаются в пепел, становится собой: рыжим парнем с гитарой. За несколько часов с момента релиза клип набрал более четырех миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. В комментариях многие отметили, что рады возвращению Эда Ширана в музыку. Ранее исполнитель брал паузу в карьере, чтобы больше времени посвящать семье.
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60
новости культуры, эд ширан

Клип Эда Ширана за первые часы набрал больше четырех миллионов просмотров

02:23 26.06.2021
 
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Английский певец Эд Ширан представил на всех цифровых площадках новый трек "Bad habits" и опубликовал на YouTube клип на него, снятый Дэйвом Мейерсом.
"Как здорово вернуться к вам с новым синглом. Я хотел, чтобы клип на "Bad habits" в мистическом ключе отразил природу привычек, поэтому я остановился на теме вампиров. Было мега весело вживаться в образ, но только не когда приходилось лезть на высоту (это было не так весело). Наслаждайтесь", — рассказал Ширан о новой работе.
В ролике музыкант появляется в образе гламурного вампира с блестками на глазах, ярко-розовом костюме и, разумеется, острыми клыками. Вместе с компанией таких же модных вурдалаков он устраивает хаос на улицах города.
Но когда восходит солнце, герой Ширана, в отличие от своих товарищей, которые от ярких лучей тут же превращаются в пепел, становится собой: рыжим парнем с гитарой.
За несколько часов с момента релиза клип набрал более четырех миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. В комментариях многие отметили, что рады возвращению Эда Ширана в музыку.
Ранее исполнитель брал паузу в карьере, чтобы больше времени посвящать семье.
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