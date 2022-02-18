https://ria.ru/20220218/port-1773617046.html
Путин отдал распоряжение о помощи Белоруссии в строительстве порта в России
Путин отдал распоряжение о помощи Белоруссии в строительстве порта в России - РИА Новости, 18.02.2022
Путин отдал распоряжение о помощи Белоруссии в строительстве порта в России
Порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:12
2022-02-18T17:12
2022-02-18T17:17
экономика
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в пятницу."Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там", - сказал он.По словам Лукашенко, при нем "были отданы распоряжения, чтобы немедленно строительство началось". "Мы будем грузить в течение года - полутора эти миллионы тонн грузов", - отметил белорусских лидер.Он указал также, что Белоруссия не вернется к перевалке своих грузов через территорию Литвы и Украины, которые ранее запретили Минску это делать.
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773606556.html
белоруссия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург
17:12 18.02.2022 (обновлено: 17:17 18.02.2022)
Путин отдал распоряжение о помощи Белоруссии в строительстве порта в России
Президент Белоруссии Лукашенко: Путин распорядился помочь Минску в строительстве порта