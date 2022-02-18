https://ria.ru/20220218/port-1773617046.html

Путин отдал распоряжение о помощи Белоруссии в строительстве порта в России

Путин отдал распоряжение о помощи Белоруссии в строительстве порта в России - РИА Новости, 18.02.2022

Путин отдал распоряжение о помощи Белоруссии в строительстве порта в России

Порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:12

2022-02-18T17:12

2022-02-18T17:17

экономика

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в пятницу."Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там", - сказал он.По словам Лукашенко, при нем "были отданы распоряжения, чтобы немедленно строительство началось". "Мы будем грузить в течение года - полутора эти миллионы тонн грузов", - отметил белорусских лидер.Он указал также, что Белоруссия не вернется к перевалке своих грузов через территорию Литвы и Украины, которые ранее запретили Минску это делать.

https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773606556.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург