https://ria.ru/20220218/peterburg-1773502268.html
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу - РИА Новости, 18.02.2022
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу
В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую девочку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:58
2022-02-18T10:58
2022-02-18T14:00
происшествия
санкт-петербург
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую девочку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сотрудники правоохранительных органов ищут ученицу пятого класса, которая ушла гулять и не вернулась домой 17 февраля в Красносельском районе", — сказал собеседник агентства.По камерам видеонаблюдения удалось установить, что около полуночи ребенок был в торговом центре на границе Красносельского и Кировского районов.Другие подробности пока неизвестны.Во вторник В Липецке нашли живыми пропавших накануне детей десяти и 11 лет.
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происшествия, санкт-петербург, кировский район
10:58 18.02.2022 (обновлено: 14:00 18.02.2022)
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу
В Петербурге ищут пятиклассницу, которая ушла гулять и не вернулась домой