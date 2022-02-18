https://ria.ru/20220218/peterburg-1773502268.html

В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу

В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу - РИА Новости, 18.02.2022

В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу

В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую девочку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:58

2022-02-18T10:58

2022-02-18T14:00

происшествия

санкт-петербург

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую девочку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сотрудники правоохранительных органов ищут ученицу пятого класса, которая ушла гулять и не вернулась домой 17 февраля в Красносельском районе", — сказал собеседник агентства.По камерам видеонаблюдения удалось установить, что около полуночи ребенок был в торговом центре на границе Красносельского и Кировского районов.Другие подробности пока неизвестны.Во вторник В Липецке нашли живыми пропавших накануне детей десяти и 11 лет.

https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html

санкт-петербург

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, кировский район