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В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу - РИА Новости, 18.02.2022
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу
В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую девочку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:58
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происшествия
санкт-петербург
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую девочку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сотрудники правоохранительных органов ищут ученицу пятого класса, которая ушла гулять и не вернулась домой 17 февраля в Красносельском районе", — сказал собеседник агентства.По камерам видеонаблюдения удалось установить, что около полуночи ребенок был в торговом центре на границе Красносельского и Кировского районов.Другие подробности пока неизвестны.Во вторник В Липецке нашли живыми пропавших накануне детей десяти и 11 лет.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, кировский район
10:58 18.02.2022 (обновлено: 14:00 18.02.2022)
 
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую пятиклассницу

В Петербурге ищут пятиклассницу, которая ушла гулять и не вернулась домой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую девочку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сотрудники правоохранительных органов ищут ученицу пятого класса, которая ушла гулять и не вернулась домой 17 февраля в Красносельском районе", — сказал собеседник агентства.
По камерам видеонаблюдения удалось установить, что около полуночи ребенок был в торговом центре на границе Красносельского и Кировского районов.
Другие подробности пока неизвестны.
Во вторник В Липецке нашли живыми пропавших накануне детей десяти и 11 лет.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКировский район
 
 
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