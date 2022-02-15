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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220215/shkolniki-1772866089.html
Пропавших в Липецке школьников нашли живыми
Пропавших в Липецке школьников нашли живыми - РИА Новости, 15.02.2022
Пропавших в Липецке школьников нашли живыми
Правоохранители разыскали двух школьников, которые в понедельник пропали в Липецке по пути с тренировки, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:42
2022-02-15T12:19
хорошие новости
происшествия
липецк
липецкая область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Правоохранители разыскали двух школьников, которые в понедельник пропали в Липецке по пути с тренировки, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Школьники 10 и 11 лет в понедельник не вернулись с тренировки, после чего начались их поиски."Сотрудники полиции установили местонахождение пропавших без вести детей. Они провели ночь у своих родственников. С ними все хорошо", - сказал собеседник агентства. По его словам, жизни и здоровью детей ничто не угрожает, обстоятельства их самовольного ухода выясняются.По факту безвестного исчезновения детей СУСК РФ по региону была организована доследственная проверка. По данным управления, оба школьника являются воспитанниками липецкого центра помощи детям им. Э.Б. Белана. Они раньше времени ушли с тренировки в спортивной секции по футболу, и воспитатель после самостоятельных поисков сообщила о безвестном исчезновении детей в правоохранительные органы. Сейчас школьники доставлены в следственный отдел, где их опрашивает следователь.
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происшествия, липецк, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:42 15.02.2022 (обновлено: 12:19 15.02.2022)
 
Пропавших в Липецке школьников нашли живыми

Школьники, пропавшие в понедельник в Липецке, нашлись живыми и невредимыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Правоохранители разыскали двух школьников, которые в понедельник пропали в Липецке по пути с тренировки, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Школьники 10 и 11 лет в понедельник не вернулись с тренировки, после чего начались их поиски.
"Сотрудники полиции установили местонахождение пропавших без вести детей. Они провели ночь у своих родственников. С ними все хорошо", - сказал собеседник агентства. По его словам, жизни и здоровью детей ничто не угрожает, обстоятельства их самовольного ухода выясняются.
По факту безвестного исчезновения детей СУСК РФ по региону была организована доследственная проверка. По данным управления, оба школьника являются воспитанниками липецкого центра помощи детям им. Э.Б. Белана. Они раньше времени ушли с тренировки в спортивной секции по футболу, и воспитатель после самостоятельных поисков сообщила о безвестном исчезновении детей в правоохранительные органы. Сейчас школьники доставлены в следственный отдел, где их опрашивает следователь.
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