https://ria.ru/20220218/lnr-1773614721.html

Пасечник призвал жителей ЛНР эвакуироваться в Россию

Пасечник призвал жителей ЛНР эвакуироваться в Россию - РИА Новости, 18.02.2022

Пасечник призвал жителей ЛНР эвакуироваться в Россию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей эвакуироваться в РФ. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:04

2022-02-18T17:04

2022-02-18T17:54

ситуация в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей эвакуироваться в РФ."С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - сказал Пасечник в обращении к жителям ЛНР."Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", - добавил он."Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики", - отметил он.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773603249.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773608549.html

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава ЛНР Леонид Пасечник призывает жителей срочно эвакуироваться в Россию Глава ЛНР призывает жителей срочно эвакуироваться в Россию 2022-02-18T17:04 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины