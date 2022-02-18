https://ria.ru/20220218/krym-1773634193.html

Сенатор заявил о готовности Крыма принять эвакуируемых из Донбасса

Сенатор заявил о готовности Крыма принять эвакуируемых из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Сенатор заявил о готовности Крыма принять эвакуируемых из Донбасса

Беженцев из Донбасса может принять не только Ростовская область, но и Крым, другие регионы России, помощь в их размещении в РФ может оказываться по линии МЧС,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:01

2022-02-18T18:01

2022-02-18T18:42

ситуация в днр и лнр

общество

россия

совет федерации рф

сергей цеков

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Беженцев из Донбасса может принять не только Ростовская область, но и Крым, другие регионы России, помощь в их размещении в РФ может оказываться по линии МЧС, сказал РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Россия делает все для приема беженцев из Донбасса", - сказал Цеков. По его словам, приезжие смогут направиться не только в Ростовскую область, но и в Крым, другие российские регионы, "если возникнет вопрос об организации более массовой помощи". "Мы, крымчане, готовы быстро этот вопрос решить", - подчеркнул он.По мнению политика, беженцы из Донбасса могут выехать и к своим родственникам в России.По мнению законодателя, помощь беженцам оказывается по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям. "По линии МЧС, я так считаю", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он подчеркнул, что "нужно помогать своим соотечественникам по максимуму".Сенатор подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР вернутся домой, как только "образумятся власти Украины и прекратятся провокации". Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с тем, что интенсивность обстрелов и их глубина только нарастает.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html

https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773625570.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, общество, россия, совет федерации рф, сергей цеков, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)