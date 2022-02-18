https://ria.ru/20220218/half-pipe-1773554814.html

Хафпайп. Как скейтбордисты придумали спорт для зимней Олимпиады

Хафпайп. Как скейтбордисты придумали спорт для зимней Олимпиады - РИА Новости, 18.02.2022

Хафпайп. Как скейтбордисты придумали спорт для зимней Олимпиады

Хафпайп – это и дисциплина, и сооружение, на котором соревнуются спортсмены. При этом вряд ли кто с первого раза вспомнит это название, до сих пор спорят о том, как это слово правильно пишется по-русски.

2022-02-18T14:00

2022-02-18T14:00

2022-02-18T14:00

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олимпиада

фристайл

валерия демидова

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Хафпайп. Как скейтбордисты придумали спорт для зимней Олимпиады Хафпайп – это и дисциплина, и сооружение, на котором соревнуются спортсмены. При этом вряд ли кто с первого раза вспомнит это название, до сих пор спорят о том, как это слово правильно пишется по-русски. Почему главная опасность тут грозит операторам, кому пришло в голову кататься на сноубордах по рампе для скейтбординга и как это, когда лыжники не любят снег. audio/mpeg

Хафпайп. Как скейтбордисты придумали спорт для зимней Олимпиады Хафпайп – это и дисциплина, и сооружение, на котором соревнуются спортсмены. При этом вряд ли кто с первого раза вспомнит это название, до сих пор спорят о том, как это слово правильно пишется по-русски. Почему главная опасность тут грозит операторам, кому пришло в голову кататься на сноубордах по рампе для скейтбординга и как это, когда лыжники не любят снег. audio/mpeg

Почему главная опасность тут грозит операторам, кому пришло в голову кататься на сноубордах по рампе для скейтбординга и как это, когда лыжники не любят снег? Рассказывает победительница Кубка мира, фристайлистка Валерия Демидова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, олимпиада, фристайл, валерия демидова, аудио