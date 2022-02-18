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Биография Германа Грефа
Биография Германа Грефа - РИА Новости, 18.02.2022
Биография Германа Грефа
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:54
2022-02-18T14:54
справки
сбербанк россии
герман греф
сбер
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан). Окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "Правоведение" в 1990 году, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета в 1993 году. Кандидат экономических наук. С 1982 по 1984 год служил в армии. С 1991 по 1992 год занимал должность юрисконсульта 1 категории Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и Санкт-Петербурга. В 1992 году назначен начальником Петродворцового районного агентства Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга.С 1992 по 1994 год – председатель Комитета по управлению имуществом, заместитель главы администрации города Петродворец.В 1994 году стал заместителем председателя, а затем – первым заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга. В 1997-1998 годах – вице-губернатор, председатель Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.В 1998-2000 годах – первый заместитель министра государственного имущества Российской Федерации.В 2000-2007 годах – министр экономического развития и торговли Российской Федерации. С ноября 2007 года – президент, председатель правления Сбербанка. Доля участия в уставном капитале Сбербанка – 0,0045%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Сбербанка – 0,0044%. В декабре 1999 года – мае 2000 года Герман Греф был главой и председателем некоммерческого фонда "Центр стратегических разработок". С декабря 1999 года по 2011 год был председателем совета "Центра стратегических разработок". В разные годы Герман Греф являлся членом совета директоров крупных государственных компаний, в том числе таких, как "Газпром", "Транснефть", "Лукойл". Герман Греф – действительный государственный советник РФ I класса (2000).Награжден орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2011) и IV (2007) степеней, Почета (2014), Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2006), звездой Италии (2021) и медалью Столыпина П.А. II степени (2009). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2009) и благодарностью правительства РФ (2016). Также является офицером французского ордена Почетного легиона. Греф женат вторым браком, у него четверо детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, сбербанк россии, герман греф, сбер
14:54 18.02.2022
 

Биография Германа Грефа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф во время пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка в Москве. 18 сентября 2018
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф во время пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка в Москве. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан).
Окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "Правоведение" в 1990 году, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета в 1993 году. Кандидат экономических наук.

С 1982 по 1984 год служил в армии.

С 1991 по 1992 год занимал должность юрисконсульта 1 категории Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и Санкт-Петербурга.
В 1992 году назначен начальником Петродворцового районного агентства Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга.
С 1992 по 1994 год – председатель Комитета по управлению имуществом, заместитель главы администрации города Петродворец.
В 1994 году стал заместителем председателя, а затем – первым заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
В 1997-1998 годах – вице-губернатор, председатель Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
В 1998-2000 годах – первый заместитель министра государственного имущества Российской Федерации.
В 2000-2007 годах – министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
С ноября 2007 года – президент, председатель правления Сбербанка.
Доля участия в уставном капитале Сбербанка – 0,0045%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Сбербанка – 0,0044%.
В декабре 1999 года – мае 2000 года Герман Греф был главой и председателем некоммерческого фонда "Центр стратегических разработок". С декабря 1999 года по 2011 год был председателем совета "Центра стратегических разработок".
В разные годы Герман Греф являлся членом совета директоров крупных государственных компаний, в том числе таких, как "Газпром", "Транснефть", "Лукойл".
Герман Греф – действительный государственный советник РФ I класса (2000).
Награжден орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2011) и IV (2007) степеней, Почета (2014), Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2006), звездой Италии (2021) и медалью Столыпина П.А. II степени (2009). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2009) и благодарностью правительства РФ (2016). Также является офицером французского ордена Почетного легиона.
Греф женат вторым браком, у него четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСбербанк РоссииГерман ГрефСбер
 
 
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