https://ria.ru/20220218/gref-1773573976.html

Биография Германа Грефа

Биография Германа Грефа - РИА Новости, 18.02.2022

Биография Германа Грефа

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:54

2022-02-18T14:54

2022-02-18T14:54

справки

сбербанк россии

герман греф

сбер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/92/1528839287_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_3717bc816a8c17d6c795f69516644d31.jpg

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан). Окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "Правоведение" в 1990 году, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета в 1993 году. Кандидат экономических наук. С 1982 по 1984 год служил в армии. С 1991 по 1992 год занимал должность юрисконсульта 1 категории Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и Санкт-Петербурга. В 1992 году назначен начальником Петродворцового районного агентства Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга.С 1992 по 1994 год – председатель Комитета по управлению имуществом, заместитель главы администрации города Петродворец.В 1994 году стал заместителем председателя, а затем – первым заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга. В 1997-1998 годах – вице-губернатор, председатель Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.В 1998-2000 годах – первый заместитель министра государственного имущества Российской Федерации.В 2000-2007 годах – министр экономического развития и торговли Российской Федерации. С ноября 2007 года – президент, председатель правления Сбербанка. Доля участия в уставном капитале Сбербанка – 0,0045%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Сбербанка – 0,0044%. В декабре 1999 года – мае 2000 года Герман Греф был главой и председателем некоммерческого фонда "Центр стратегических разработок". С декабря 1999 года по 2011 год был председателем совета "Центра стратегических разработок". В разные годы Герман Греф являлся членом совета директоров крупных государственных компаний, в том числе таких, как "Газпром", "Транснефть", "Лукойл". Герман Греф – действительный государственный советник РФ I класса (2000).Награжден орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2011) и IV (2007) степеней, Почета (2014), Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2006), звездой Италии (2021) и медалью Столыпина П.А. II степени (2009). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2009) и благодарностью правительства РФ (2016). Также является офицером французского ордена Почетного легиона. Греф женат вторым браком, у него четверо детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сбербанк россии, герман греф, сбер