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Лучшие фото недели: "День пожирателей бывших", дьяволята и город на льду
Лучшие фото недели: "День пожирателей бывших", дьяволята и город на льду - РИА Новости, 18.02.2022
Лучшие фото недели: "День пожирателей бывших", дьяволята и город на льду
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 18.02.2022
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фото
олимпийские игры
анна щербакова
александра трусова
индия
москва
венеция
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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фото, фото, олимпийские игры, анна щербакова, александра трусова, индия, москва, венеция, венецианский карнавал, протесты, коронавирус covid-19, оттава, новосибирск, хоккей, пекин, кабул, день святого валентина, педро альмодовар, пенелопа крус, екатеринбург, чили, екатеринбургский зоопарк, рената литвинова, мода, сирия, гонконг, рим, перу, бангкок, нью-йорк, ливан, красноярск, мексика, фото - туризм, впечатления - туризм
11:00 18.02.2022 (обновлено: 13:59 18.02.2022)
 

Лучшие фото недели: "День пожирателей бывших", дьяволята и город на льду

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Анна Щербакова выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова выступает в произвольной программе на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
1 из 30

Анна Щербакова выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2022 / Arun Sankar

Девочка рассматривает рыбок в зоомагазине в Индии.

Девочка смотрит декоративных рыб в зоомагазине в Ченнаи, Индия
2 из 30

Девочка рассматривает рыбок в зоомагазине в Индии.

© AFP 2022 / Arun Sankar
© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Участники Венецианского карнавала, проходящего в этом году под девизом "Помни о будущем".

Участники Венецианского карнавала на улице Венеции
3 из 30

Участники Венецианского карнавала, проходящего в этом году под девизом "Помни о будущем".

© РИА Новости / Лука Занон
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© REUTERS / Patrick Doyle

Протесты дальнобойщиков в Оттаве против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Протест дальнобойщиков и их сторонники против мандатов на вакцинацию от COVID-19 в Оттаве, Онтарио, Канада
4 из 30

Протесты дальнобойщиков в Оттаве против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

© REUTERS / Patrick Doyle
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Фестиваль иглу "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.

Участники фестиваля Иглу-2022 Город эскимосов на льду Новосибирского водохранилища возле пляжа Бумеранг в Новосибирске
5 из 30

Фестиваль иглу "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Российские спортсменки Полина Лучникова и Оксана Братищева на тренировке перед началом четвертьфинального матча по хоккею среди женщин между командами Швейцарии и ОКР на Олимпиаде в Пекине.

Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Полина Лучникова и Оксана Братищева на тренировке на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
6 из 30

Российские спортсменки Полина Лучникова и Оксана Братищева на тренировке перед началом четвертьфинального матча по хоккею среди женщин между командами Швейцарии и ОКР на Олимпиаде в Пекине.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Молодые люди прыгают через костер у церкви Святого Карапета в Екатеринбурге в честь старинного армянского праздника Терендез. Народными гуляньями он напоминает русскую Масленицу и западный День святого Валентина, главные действующие лица здесь — влюбленные.

Молодые люди прыгают через костер во время празднования Терендеза у церкви Святого Карапета в Екатеринбурге
7 из 30

Молодые люди прыгают через костер у церкви Святого Карапета в Екатеринбурге в честь старинного армянского праздника Терендез. Народными гуляньями он напоминает русскую Масленицу и западный День святого Валентина, главные действующие лица здесь — влюбленные.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участник отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в Москве.

Участник отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
8 из 30

Участник отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в Москве.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"День пожирателей бывших" в Екатеринбургском зоопарке. Посетителям 14 февраля предложили купить таракана, назвать именем бывшего спутника жизни и скормить сурикатам или рыбкам.

Сурикат во время акции День пожирателей бывших в зоопарке в Екатеринбурге
9 из 30

"День пожирателей бывших" в Екатеринбургском зоопарке. Посетителям 14 февраля предложили купить таракана, назвать именем бывшего спутника жизни и скормить сурикатам или рыбкам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman

Торговец воздушными шарами на одной из улиц Кабула в День святого Валентина.

Уличный торговец с воздушными шарами в День святого Валентина в Кабуле
10 из 30

Торговец воздушными шарами на одной из улиц Кабула в День святого Валентина.

© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2022 / Ed Jones

Протестующие против мандатов на вакцинацию от COVID-19 у здания канадского парламента в Оттаве.

Протестующие против мандатов на вакцинацию от COVID-19 у здания парламента Канады в Оттаве
11 из 30

Протестующие против мандатов на вакцинацию от COVID-19 у здания канадского парламента в Оттаве.

© AFP 2022 / Ed Jones
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Александра Трусова во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова выступает в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
12 из 30

Александра Трусова во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса и режиссер Рената Литвинова участвует в показе коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса на тему "Очи черные".

Актриса, режиссер, модель Рената Литвинова во время показа новой коллекции дизайнера Антонио Марраса в Москве
13 из 30

Актриса и режиссер Рената Литвинова участвует в показе коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса на тему "Очи черные".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2022 / Omar Haj Kadour

Сирийские пожарные тушат огонь после артиллерийского обстрела.

Сирийские пожарные тушат огонь после артиллерийского обстрела, связанного с джихадистской группировкой
14 из 30

Сирийские пожарные тушат огонь после артиллерийского обстрела.

© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
© AFP 2022 / Peter Parks

Пациенты лежат на больничных койках возле медицинского центра "Каритас" в Гонконге.

Люди лежат на больничных койках возле Медицинского центра Каритас в Гонконге
15 из 30

Пациенты лежат на больничных койках возле медицинского центра "Каритас" в Гонконге.

© AFP 2022 / Peter Parks
© AFP 2022 / Jack Taylor

Люди молятся в индуистском храме Тримурти в Бангкоке в День святого Валентина.

Люди молятся в храме Тримурти на День святого Валентина в Бангкоке
16 из 30

Люди молятся в индуистском храме Тримурти в Бангкоке в День святого Валентина.

© AFP 2022 / Jack Taylor
© AP Photo / Emilio Morenatti

Дерево на обмелевшем из-за засухи водохранилище Линдосо в Испании.

Дерево, выросшее в водохранилище Линдосо на северо-западе Испании
17 из 30

Дерево на обмелевшем из-за засухи водохранилище Линдосо в Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Eva Manez

Режиссер Педро Альмодовар и актрисы Пенелопа Крус и Милена Смит на красной дорожке 36-й кинопремии "Гойя" в Валенсии.

Режиссер Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Милена Смит на красной дорожке 36-й церемонии вручения премии Гойя Испанской киноакадемии в Валенсии, Испания
18 из 30

Режиссер Педро Альмодовар и актрисы Пенелопа Крус и Милена Смит на красной дорожке 36-й кинопремии "Гойя" в Валенсии.

© REUTERS / Eva Manez
© REUTERS / Yves Herman

Митингующие в окружении полицейских во время акции против антиковидных ограничений в Брюсселе.

Митингующие в окружении полиции во время акции протеста против ограничений, связанных с COVID-19, Брюссель
19 из 30

Митингующие в окружении полицейских во время акции против антиковидных ограничений в Брюсселе.

© REUTERS / Yves Herman
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Модель на показе коллекции Кристиана Коуэна в Нью-Йорке.

Модель на показе коллекции Кристиана Коуэна осень/зима 2022 ​​в One World Trade Center во время Недели моды, Нью-Йорк
20 из 30

Модель на показе коллекции Кристиана Коуэна в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AFP 2022 / Ibrahim Chalhoub

Дайвер и гигантская медуза в море близ берегов ливанского города Батрун.

Дайвер плывет рядом с большой медузой у побережья северного ливанского города Батрун
21 из 30

Дайвер и гигантская медуза в море близ берегов ливанского города Батрун.

© AFP 2022 / Ibrahim Chalhoub
© REUTERS / Quinn Glabicki

Мальчики, переодетые дьяволами, участвуют в традиционных празднованиях перед Великим постом в мексиканском городе Сан-Мартин-де-Тилькахет.

Мальчики, переодетые дьяволами, во время традиционных празднований перед Великим постом в городе Сан-Мартин-де-Тилькахет
22 из 30

Мальчики, переодетые дьяволами, участвуют в традиционных празднованиях перед Великим постом в мексиканском городе Сан-Мартин-де-Тилькахет.

© REUTERS / Quinn Glabicki
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее в 20-градусный мороз.

Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде Мегаполюс
23 из 30

Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее в 20-градусный мороз.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Invision / Charles Sykes

Показ коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модели во время показа коллекции Blonds Fall/Winter 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке
24 из 30

Показ коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision / Charles Sykes
© REUTERS / Ben Brewer

Участники экстремальных соревнований по конному скиджорингу в США.

Участники экстремального конного скиджоринга в парке Кентербери в городе Шакопи
25 из 30

Участники экстремальных соревнований по конному скиджорингу в США.

© REUTERS / Ben Brewer
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео / Перейти в фотобанк

Граффити стрит-арт художницы Laika неподалеку от посольств России и Украины в Риме.

Граффити о мире между Россией и Украиной, созданное уличной художницей Laika, неподалеку от посольств России и Украины в Риме
26 из 30

Граффити стрит-арт художницы Laika неподалеку от посольств России и Украины в Риме.

© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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© REUTERS / Sebastian Castaneda

Ежегодная перепись лам в Перу.

Ежегодная перепись лам в Кахамарке, Перу
27 из 30

Ежегодная перепись лам в Перу.

© REUTERS / Sebastian Castaneda
© AP Photo / Richard Pierrin

Рабочие фабрики в Порт-о-Пренсе требуют повышения зарплат.

Рабочие фабрики требуют повышения зарплаты во время акции протеста в Порт-о-Пренсе
28 из 30

Рабочие фабрики в Порт-о-Пренсе требуют повышения зарплат.

© AP Photo / Richard Pierrin
© AFP 2022 / Glenn Arcos

Похороны водителя, убитого венесуэльскими мигрантами в Чили.

Похороны водителя, убитого венесуэльскими мигрантами в Антофагасте
29 из 30

Похороны водителя, убитого венесуэльскими мигрантами в Чили.

© AFP 2022 / Glenn Arcos
© AP Photo / Hussein Malla

Дети наблюдают за раздачей гуманитарной помощи в Кабуле.

Афганские мальчики смотрят через забор на раздачу гуманитарной помощи нуждающимся семьям в Кабуле
30 из 30

Дети наблюдают за раздачей гуманитарной помощи в Кабуле.

© AP Photo / Hussein Malla
 
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