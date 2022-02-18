Лучшие фото недели: "День пожирателей бывших", дьяволята и город на льду
Анна Щербакова выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Анна Щербакова выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Девочка рассматривает рыбок в зоомагазине в Индии.
Участники Венецианского карнавала, проходящего в этом году под девизом "Помни о будущем".
Участники Венецианского карнавала, проходящего в этом году под девизом "Помни о будущем".
Протесты дальнобойщиков в Оттаве против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.
Протесты дальнобойщиков в Оттаве против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.
Фестиваль иглу "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
Фестиваль иглу "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
Российские спортсменки Полина Лучникова и Оксана Братищева на тренировке перед началом четвертьфинального матча по хоккею среди женщин между командами Швейцарии и ОКР на Олимпиаде в Пекине.
Российские спортсменки Полина Лучникова и Оксана Братищева на тренировке перед началом четвертьфинального матча по хоккею среди женщин между командами Швейцарии и ОКР на Олимпиаде в Пекине.
Молодые люди прыгают через костер у церкви Святого Карапета в Екатеринбурге в честь старинного армянского праздника Терендез. Народными гуляньями он напоминает русскую Масленицу и западный День святого Валентина, главные действующие лица здесь — влюбленные.
Молодые люди прыгают через костер у церкви Святого Карапета в Екатеринбурге в честь старинного армянского праздника Терендез. Народными гуляньями он напоминает русскую Масленицу и западный День святого Валентина, главные действующие лица здесь — влюбленные.
Участник отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в Москве.
Участник отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в Москве.
"День пожирателей бывших" в Екатеринбургском зоопарке. Посетителям 14 февраля предложили купить таракана, назвать именем бывшего спутника жизни и скормить сурикатам или рыбкам.
"День пожирателей бывших" в Екатеринбургском зоопарке. Посетителям 14 февраля предложили купить таракана, назвать именем бывшего спутника жизни и скормить сурикатам или рыбкам.
Торговец воздушными шарами на одной из улиц Кабула в День святого Валентина.
Торговец воздушными шарами на одной из улиц Кабула в День святого Валентина.
Протестующие против мандатов на вакцинацию от COVID-19 у здания канадского парламента в Оттаве.
Протестующие против мандатов на вакцинацию от COVID-19 у здания канадского парламента в Оттаве.
Александра Трусова во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.
Александра Трусова во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.
Актриса и режиссер Рената Литвинова участвует в показе коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса на тему "Очи черные".
Актриса и режиссер Рената Литвинова участвует в показе коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса на тему "Очи черные".
Сирийские пожарные тушат огонь после артиллерийского обстрела.
Пациенты лежат на больничных койках возле медицинского центра "Каритас" в Гонконге.
Пациенты лежат на больничных койках возле медицинского центра "Каритас" в Гонконге.
Люди молятся в индуистском храме Тримурти в Бангкоке в День святого Валентина.
Люди молятся в индуистском храме Тримурти в Бангкоке в День святого Валентина.
Дерево на обмелевшем из-за засухи водохранилище Линдосо в Испании.
Дерево на обмелевшем из-за засухи водохранилище Линдосо в Испании.
Режиссер Педро Альмодовар и актрисы Пенелопа Крус и Милена Смит на красной дорожке 36-й кинопремии "Гойя" в Валенсии.
Режиссер Педро Альмодовар и актрисы Пенелопа Крус и Милена Смит на красной дорожке 36-й кинопремии "Гойя" в Валенсии.
Митингующие в окружении полицейских во время акции против антиковидных ограничений в Брюсселе.
Митингующие в окружении полицейских во время акции против антиковидных ограничений в Брюсселе.
Модель на показе коллекции Кристиана Коуэна в Нью-Йорке.
Модель на показе коллекции Кристиана Коуэна в Нью-Йорке.
Дайвер и гигантская медуза в море близ берегов ливанского города Батрун.
Дайвер и гигантская медуза в море близ берегов ливанского города Батрун.
Мальчики, переодетые дьяволами, участвуют в традиционных празднованиях перед Великим постом в мексиканском городе Сан-Мартин-де-Тилькахет.
Мальчики, переодетые дьяволами, участвуют в традиционных празднованиях перед Великим постом в мексиканском городе Сан-Мартин-де-Тилькахет.
Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее в 20-градусный мороз.
Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее в 20-градусный мороз.
Показ коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.
Показ коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.
Участники экстремальных соревнований по конному скиджорингу в США.
Граффити стрит-арт художницы Laika неподалеку от посольств России и Украины в Риме.
Граффити стрит-арт художницы Laika неподалеку от посольств России и Украины в Риме.
Ежегодная перепись лам в Перу.
Рабочие фабрики в Порт-о-Пренсе требуют повышения зарплат.
Рабочие фабрики в Порт-о-Пренсе требуют повышения зарплат.
Похороны водителя, убитого венесуэльскими мигрантами в Чили.
Дети наблюдают за раздачей гуманитарной помощи в Кабуле.
Дети наблюдают за раздачей гуманитарной помощи в Кабуле.